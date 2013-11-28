中石油收购埃克森在伊拉克一油田25%权益

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透香港11月28日 -中国最大石油及天然气生产商--中国石油(0857.HK)(601857.SS)周四称，收购艾克森美孚(XOM.N)于伊拉克西古尔纳-1期（West Qurna-1）技术服务合同25%权益，近日正式交割。
中石油在一份声明中称，西古尔纳-1期油田位于伊拉克巴士拉西北约50公里，紧邻中国石油参与作业的鲁迈拉油田北部。
“参与该项目合作，有利于与中石油在伊拉克其他项目形成协同效益，有助于公司在中东地区上游业务做大做强，同时对与国际石油公司在高端石油市场开启起点、全方位的战略合作具有积极意义。”中石油称。
西古尔纳油田为巨型油田，是伊拉克石油扩张计划的重心，该油田储量丰富，足以每日生产逾500万桶，能够和全球最大石油生产国沙特阿拉伯的Ghawar油田相匹敌。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。