中石油收购埃克森在伊拉克一油田25%权益

路透香港11月28日 -中国最大石油及天然气生产商--中国石油(0857.HK)(601857.SS)周四称，收购艾克森美孚(XOM.N)于伊拉克西古尔纳-1期（West Qurna-1）技术服务合同25%权益，近日正式交割。

中石油在一份声明中称，西古尔纳-1期油田位于伊拉克巴士拉西北约50公里，紧邻中国石油参与作业的鲁迈拉油田北部。

“参与该项目合作，有利于与中石油在伊拉克其他项目形成协同效益，有助于公司在中东地区上游业务做大做强，同时对与国际石油公司在高端石油市场开启起点、全方位的战略合作具有积极意义。”中石油称。

西古尔纳油田为巨型油田，是伊拉克石油扩张计划的重心，该油田储量丰富，足以每日生产逾500万桶，能够和全球最大石油生产国沙特阿拉伯的Ghawar油田相匹敌。（完）