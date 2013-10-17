中石油印尼公司前总经理受到中国政府调查--消息人士

朝鲜半岛紧张局势升温之际 美国副总统彭斯将赴首尔访问
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透香港/北京10月16日 - 消息人士称，中国政府正在调查中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)的印尼分支的前主管。就在几周之前，当局刚刚宣布对该公司的另一名前高官展开腐败调查。
三位了解情况的中国石油行业消息人士对路透称，中石油几周前将印尼公司总经理魏志刚调离，因其受到中国政府的正式调查，但未透露调查的详细情况。
中石油发言人毛泽峰称，他对关于魏志刚的任何调查并不知情。路透未能联系到魏志刚发表评论。
“印尼业务的前总经理正在接受调查，”一名消息人士称，“他已经被调离总经理岗位。”该消息人士因为情况敏感而不愿具名。
另一名消息人士补充道，“魏志刚已被调离岗位，他的接替者已经赴印尼。”
三位消息人士称，新任印尼公司总经理薛良清原为中石油国际勘探与生产部门的首席地质学家。
印尼能源监管机构SKKMigas对路透称，魏志刚必须离开，因为他的签证延期次数过多。
SKKMigas发言人Elan Biantoro表示，该机构已经知道中石油任命薛良清为印尼公司新任总经理。
中石油印尼部门的一名公司沟通经理称，她不能立刻发表评论。(完)
(编译 徐文焰；审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)
路透华盛顿4月13日 - 美国军方表示，为打击伊斯兰国(ISIS)在阿富汗东部地区的洞穴和隧道网络，美军周四投放了一枚有“炸弹之母”之称的大型空爆炸弹，这是迄今美国在战斗中使用的威力最大的非核爆炸装置。