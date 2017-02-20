中石油集团获阿布扎比ADCO陆上油田开发项目8%权益 为期40年

美国达拉斯FED总裁称美国受惠于和墨西哥及加拿大的贸易往来
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透上海2月20日 - 中国石油天然气集团公司公告称，获得阿布扎比ADCO陆上油田开发项目8%的权益，合同期40年，同时获得项目联合作业公司阿布扎比陆上作业公司(ADCO)8%股份。
阿布扎比ADCO陆上油田开发项目是阿布扎比政府公开招标项目。阿布扎比国家石油公司(ADNOC)持有项目60%权益，其余权益授予外国石油公司及投资者。目前，其他中标的公司包括道达尔集团、BP集团、日本国际石油开发株式会社及韩国GSEnergy公司。
中石油集团新闻稿并未提及本次协议涉及的资金规模等其他具体内容。
中国商务部此前公开资料显示，阿布扎比陆上石油公司(ADCO)是阿布扎比国家石油公司旗下公司，与阿布扎比海洋石油公司(ADMA)、ZADCO油田公司三家总产油量占该国总量的绝大部分。
中石油集团旗下有上市公司中国石油(0857.HK)(601857.SS)。2015年在世界50家大石油公司综合排名中位居第三，在《财富》杂志全球500家大公司排名中位居第四。(完)
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(发稿 李宏薇；审校 张喜良)
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)