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国际财经 | 2017年 2月 20日 星期一 09:16 BJT

中石油集团获阿布扎比ADCO陆上油田开发项目8%权益 为期40年

路透上海2月20日 - 中国石油天然气集团公司公告称，获得阿布扎比ADCO陆上油田开发项目8%的权益，合同期40年，同时获得项目联合作业公司阿布扎比陆上作业公司(ADCO)8%股份。

阿布扎比ADCO陆上油田开发项目是阿布扎比政府公开招标项目。阿布扎比国家石油公司(ADNOC)持有项目60%权益，其余权益授予外国石油公司及投资者。目前，其他中标的公司包括道达尔集团、BP集团、日本国际石油开发株式会社及韩国GSEnergy公司。

中石油集团新闻稿并未提及本次协议涉及的资金规模等其他具体内容。

中国商务部此前公开资料显示，阿布扎比陆上石油公司(ADCO)是阿布扎比国家石油公司旗下公司，与阿布扎比海洋石油公司(ADMA)、ZADCO油田公司三家总产油量占该国总量的绝大部分。

中石油集团旗下有上市公司中国石油(0857.HK)(601857.SS)。2015年在世界50家大石油公司综合排名中位居第三，在《财富》杂志全球500家大公司排名中位居第四。(完)

参看详情，可点选中石油集团网站 here

(发稿 李宏薇；审校 张喜良)

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