版本:
中国
职场管理 | 2013年 4月 17日 星期三 13:57 BJT

周吉平出任中石油集团公司董事长

路透北京4月16日 - 新华社周二报道称，中国石油天然气集团公司宣布，周吉平出任中国石油天然气集团公司董事长，免去其总经理职务。

现年60岁的周吉平将继续担任中国石油天然气股份有限公司(601857.SS)副董事长和总裁职务。周吉平去年8月曾表示，中石油2012年将斥资1,000亿元用于海外勘探、并购及与国际油企合作。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 职场管理

热门文章

编辑推荐

文章推荐