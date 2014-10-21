中国有意参与美国加州高铁项目

路透上海10月21日(记者 Brenda Goh) - 中国北车601299.SS 6199.HK正在向美国加州推销其高铁列车。这显示出中国对于出口此类技术的愿望不断加强。中国在7年内建设了世界上最长的高铁网络。

这是中国尝试向海外出售高铁列车的首个具体行动，也表明中国企业成为德国西门子(SIEGn.DE)、加拿大庞巴迪(BBDb.TO)以及日本川崎重工(7012.T)的有力竞争对手。

美国SunGroup USA对路透表示，中国北车、其旗下的唐山轨道客车及SunGroup将向加州价值680亿美元的高铁项目提交意向书，希望获得向该项目提供多达95辆高铁列车的合同。

SunGroup发言人Jonathan Sun在接受路透电话采访时表示：“我们认为，中国在高铁项目上做的很好，是我们可以向全球出口的产品。”

Jonathan Sun在采访时并表示，SunGroup、中国北车和唐山轨道客车四年来一直在合作。

高铁列车制造商预计将在10月22日前向加州高速铁路管理局(California High Speed Railway Authority)提交意向书。来自日本、西班牙等全世界十多家公司料将参加竞标。

加州曾表示希望在从洛杉矶到旧金山的该高铁项目上获得中国的投资；美国媒体报导称，加州州长杰瑞·布朗(Jerry Brown)去年4月曾与中国铁路部门官员会面，讨论该项目，其中包括来自唐山轨道客车的官员。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。