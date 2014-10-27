乌鲁木齐一煤矿发生事故 16人遇难

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透上海10月25日 - 新华社周六报导称，中国新疆乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇一煤矿发生采空区冒落事故，致16人遇难、11人受伤。
报导引述地方官员的话称，事故发生在周五夜间，当时有33名工人正在井下作业，其中6人自行安全升井，27人被困。
报导未透露该煤矿名称，称事故具体原因及善后工作正在有序开展。（完）
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路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透首尔4月24日 - 韩国周一称，正就同美军卡尔文森号航母打击群举行联合军演与美国进行磋商；在外界担心朝鲜可能再次进行核试验之际，美国卡尔文森号航母打击群正驶向朝鲜半岛附近水域。
路透首尔/华盛顿4月23日 - 朝鲜周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。