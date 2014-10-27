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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 08:48 BJT

乌鲁木齐一煤矿发生事故，16人遇难

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海10月25日 - 新华社周六报导称，中国新疆乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇一煤矿发生采空区冒落事故，致16人遇难、11人受伤。

报导引述地方官员的话称，事故发生在周五夜间，当时有33名工人正在井下作业，其中6人自行安全升井，27人被困。

报导未透露该煤矿名称，称事故具体原因及善后工作正在有序开展。(完)
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