今年中国煤炭产量料增2.7% 污染治理将限制需求--行业协会

* 2014年产量料增长约2.7%至38亿吨

* 今年煤炭净进口量在3亿吨左右

* 政府加大污染治理力度将令煤炭需求受限

路透上海1月16日 -中国煤炭工业协会网站周四发布新闻稿称，2014年中国煤炭市场总量宽松、结构性过剩的态势难以改变，政府加大空气污染治理力度，将令主要消费地区的煤炭需求受限。

中煤协会预计，今年煤炭产量将小幅增长约2.7%至38亿吨，全国煤炭供应能力在40亿吨左右，高于2013年的37亿吨。

该协会表示，考虑国家不断加大大气污染治理力度，京津冀、长三角和珠三角等主要煤炭消费地区需求将受到抑制，但替代能源技术成熟度和经济可行性有待进一步提升，全国煤炭需求将继续保持小幅增长。

“预测2014年煤炭市场总量宽松、结构性过剩的态势还不会发生根本性改变，但不排除个别煤种、部分时段会出现供应稳中趋紧的情况。”新闻稿指出。

中煤协会称，下半年国内煤炭供给或将趋于总体平衡，行业经济运行或将有小幅回升，但仍面临着很多不稳定、不确定因素，经济运行的压力依然存在。

该协会并预计，今年中国煤炭进口仍将保持较大规模，初步预计全年净进口将在3亿吨左右。

“虽然国家将采取加强商品煤质量管理等限制劣质煤进口和使用的措施，但全球煤炭市场产能过剩的压力依然存在，进口与国内煤还有一定的价差。”新闻稿指出。

中国海关本月稍早公布，2013年中国进口煤炭3.3亿吨，较上年增长13.4%，亦远低于2012年近30%的增幅。

中煤协会的初步统计显示，去年全国煤炭产量完成37亿吨左右，产量由前10年年均增加2亿多吨，首次降至5,000万吨左右。而消费增幅亦由前10年平均约9%下降到2.6%左右。(完)

(发稿 丁琦；审校 黄凯)

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