明年11月起河北环北京18县市禁用燃料煤炭 煤电企业除外--新华

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京9月28日 - 中国新华社周三报道称，2017年11月起河北省廊坊市和保定市环绕北京的18个县（市、区）将被禁止使用燃料煤炭，严禁新建以石油焦为燃料的发电项目；煤电、集中供热和原料用煤企业除外。
报道引述“河北省大气污染防治强化措施实施方案”称，禁煤区包括京昆高速以东、荣乌高速以北，至廊坊、保定与北京接壤的县（市、区）之间的区域，面积7,148平方公里。
方案称，河北将加快区域散煤替代工作，到2017年底，廊坊、保定禁煤区18个县（市、区）县城建成区全部实现集中供热或清洁能源供热，农村地区全部完成居民生活及采暖“电代煤”“气代煤”。同时，支持鼓励其他地区通过改气、改电、改地热等方式替代散煤使用。
另外，河北将全面完成行政区域内10蒸吨及以下燃煤锅炉淘汰任务，所有城市建成区淘汰35蒸吨及以下燃煤锅炉，保留的燃煤锅炉全部达到特别排放限值，并向社会公开清单。
中央环境保护督察组此前向河北省反馈情况显示，由于历史原因、重化产业集中和发展方式粗放，河北省环境问题依然十分突出，违法违规上马项目问题突出，散煤污染治理工作推进缓慢，部分区域环境质量急剧恶化。（完）
(发稿 李子木；审校 曾祥进)
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。