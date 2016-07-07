中国今年压减煤炭产能2.5亿吨以上 各地需上报任务量时间表--发改委

路透北京7月7日 - 央广新闻周四报道援引中国国家发改委主任徐绍史称，要确保今年退出钢铁过剩产能4,500万吨，压减煤炭过剩产能2.5亿吨以上。各地方政府需在7月15日前各地将目标责任分解到各地县和企业，把今年的目标具体到每台设备每个矿点，并在月底前上报退出产能任务量的时间表。

央广新闻援引他在中国钢铁煤炭化解过剩产能和脱困发展部级联席会议上的讲话表示，地方政府去产能已经有实质进展，但完成任务还需付出艰苦努力。

“按照十三五集中攻关的要求，去产能任务要做到前三年大头落地，今年要退出钢铁过剩产能4,500万吨，煤炭产能2.5亿吨。”他称，“今年经济下行压力比较大，特别是随着去产能工作的推进和一些市场的变化，减产停产的企业又出现了复产，这个问题应该保持清醒和定力。”

据悉，目前国务院制定的今年化解过剩煤炭和钢铁产业的目标已经分解到各地和中央企业，各中央企业分别签订了目标责任书，地方已经制定了8个相关配套文件。

徐邵史称，今年能否完成去产能任务，直接关系到十三五去产能目标能否实现。签订的目标责任书年底要盘点，没有完成的要严肃追责。务必在7月15日前将今年目标责任分解到各地市和企业，具体到每台设备每个矿点，不能出现漏洞和死角。

“各地方应在7月30日前退出产能任务量的时间表报到部级联系会议办公室，每个项目都应该有具体的风险防控预案。”他称。

他强调，各地要严控新增产能，严禁边减边增，不得以任何名义备案新增产能的钢铁项目，必须落实技术改造的新增产能置换指标，并向社会公告。煤炭产业亦如此。

“煤炭原则上三年内不得审批新增产能项目。新增产能的技术改造项目和产能合并项目暂停审批。”他称。

徐绍史此前在天津达沃斯论坛上称，中国眼前最紧迫的任务是去产能，今年计划去掉煤炭产能2.8亿吨，涉及需要安置人员70万人，去钢铁产能4,500万吨， 涉及安置职工18万，尽管任务艰巨，但有信心今年能完成。

中国钢铁工业协会周三公布统计数据显示，1-5月份会员钢铁企业盈亏相抵后累计实现利润87.36亿元人民币，实现了扭亏为盈，但销售利润率只有0.83%，降本增效任务依然艰巨。