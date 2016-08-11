中国煤炭去产能进度滞后 争取11月底前完成全年任务--发改委官员

路透北京8月11日 - 中国国家发展和改革委员会副主任连维良日前称，前七月煤炭退出产能工作进度明显滞后；各地要争取在11月底前完成全年去产能任务，中央企业和省属国有煤炭企业力争11月上旬完成。

发改委网站周四援引他关于煤炭去产能和专项执法行动开展情况的通报称，截至7月末中国已累计退出煤炭产能9,500多万吨，占到全年目标任务量2.5亿吨的38%；特别是7月退出煤炭产能不到1,000万吨。

“在完成进度上，各地不能以签订责任书为时间节点来衡量去产能的进度，...所以应当以时间进度来衡量工作进度。”连维良说。

他指出，目前内蒙古、福建、广西、宁夏和新疆生产建设兵团还未实现实质性产能退出；江西、四川、云南完成比例不到10%。山西、内蒙古、黑龙江等省将大部分去产能任务安排在四季度完成，年底集中赶进度现象十分突出，全年完不成任务的风险很大。

他并透露，山东和江苏等省已筹措近20亿元人民币财政资金；但也有的地区尚未安排地方财政资金，主要依靠中央奖补资金推动去产能工作。而在资产债务处置方面，央行将支持钢铁煤炭企业债券融资顺利接续，积极推进不良资产证券化。

“三去一补一降”是中国今年经济工作的主要任务。人民日报海外版日前报导，中国上半年去产能已取得一定成绩，但就全年目标任务而言仍面临较大压力，要完成全年任务目标，意味着下半年将要完成全年任务的70%左右。（完）

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