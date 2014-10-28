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中国财经 | 2014年 10月 28日 星期二 18:27 BJT

中国国家能源局调控煤炭总量 东部地区不再新建煤矿项目

路透北京10月28日 - 中国国家能源局周二发文表示，今后东部地区原则上将不再新建煤矿项目，中部地区（含东北）将按照“退一建一”模式，适度建设资源枯竭煤矿生产接续项目。

发布在国家能源局网站的关于调控煤炭总量优化产业布局的指导意见称，西部地区今后将重点围绕以电力外送为主的千万级大型煤电基地和现代煤化工项目用煤需要，在充分利用现有煤矿生产能力的前提下，新建配套煤矿项目。

“当前，中国经济增速放缓，结构调整加快，煤炭需求减弱，煤炭供需失衡矛盾日益突出。”国家能源局表示。

该份指导意见规定，各地不得核准新建30万吨/年以下煤矿、90万吨/年以下煤与瓦斯突出矿井，要对未按规定取得项目核准文件的煤矿建设项目，进行全面清理。

意见并称，要加快淘汰落后产能，继续淘汰9万吨/年及以下煤矿，鼓励具备条件的地区淘汰9万吨/年以上、30万吨/年以下煤矿，鼓励各地主动关闭灾害严重或扭亏无望矿井。

中国财政部此前公布今年1-9月国有企业利润，从行业看，煤炭、化工行业实现利润降幅仍较明显，有色行业仍未摆脱亏损。(完)

(发稿 李贺; 审校 杨淑祯)

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