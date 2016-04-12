上周违约的中煤集团山西华昱能源短融明日将足额兑付本息

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海4月12日 - 中国又一例信用债违约在事后化解。中煤集团山西华昱能源有限公司周二公告称，上周三(6日)发生违约的短融15华昱CP001，经公司积极、努力通过多种渠道筹措资金，将于明日(13日)足额兑付本息。
该期短融发行规模6亿元人民币，期限365天，票面利率6.30%，主承销商为浦发银行(600000.SS)；主体评级为AA，债项评级为A-1。
经济基本面疲弱令企业经营压力进一步加大，信用债市场违约案例也在增多。据路透整理，年初至今已有山东山水水泥集团、云峰集团、广西有色、南京雨润、东北特钢集团、中煤集团山西华昱能源等多个违约案例出现。
中国铁路物资公司周一宣布，因论证改革脱困措施及债务偿付等重大事项，其168亿元全部未到期债券宣布暂停交易。作为第四家曝出债券兑付风险的央企，令市场上本已动摇的“央企信仰”再遭冲击。(完)
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(发稿 边竞；审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。