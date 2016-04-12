上周违约的中煤集团山西华昱能源短融明日将足额兑付本息

路透上海4月12日 - 中国又一例信用债违约在事后化解。中煤集团山西华昱能源有限公司周二公告称，上周三(6日)发生违约的短融15华昱CP001，经公司积极、努力通过多种渠道筹措资金，将于明日(13日)足额兑付本息。

该期短融发行规模6亿元人民币，期限365天，票面利率6.30%，主承销商为浦发银行(600000.SS)；主体评级为AA，债项评级为A-1。

经济基本面疲弱令企业经营压力进一步加大，信用债市场违约案例也在增多。据路透整理，年初至今已有山东山水水泥集团、云峰集团、广西有色、南京雨润、东北特钢集团、中煤集团山西华昱能源等多个违约案例出现。

中国铁路物资公司周一宣布，因论证改革脱困措施及债务偿付等重大事项，其168亿元全部未到期债券宣布暂停交易。作为第四家曝出债券兑付风险的央企，令市场上本已动摇的“央企信仰”再遭冲击。(完)

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