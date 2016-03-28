今年中国煤炭供需总量均下降2% 吨煤面临30-50元降价压力--新华

路透北京3月28日 - 中国煤炭工业协会煤炭建设协会副秘书长徐亮周日称，预计2016年全国煤炭供需总量均下降2%左右，煤价维持低位；通过2至3年去产能，煤炭产量如果能控制在35至36亿吨，市场供需有望在2018年达到基本平衡?

新华社报道援引他在2016年国际炼焦煤资源与市场高峰论坛上的讲话称，1月起，上网电价每度电下调3分钱，传导至煤价，今年吨煤将面临30至50元人民币的降价压力?

“今年的煤炭形势同样不容乐观?”他说。

他解释称，2015年全国粗钢产量8亿吨,同比下滑2.3%，为35年来首次下滑，钢铁对煤炭的消耗将下降；建材方面，水泥?平板玻璃等行业同样面临去产能压力。此外，受技术?环保?碳排放等制约，煤化工短期内难有大规模发展。受此影响,今年全国煤炭供需总量均将出现2%左右的降幅?

从行业上看，除新型煤化工产能陆续释放，化工行业用煤有所增加外，去年电力?钢铁?建材等行业耗煤量均出现较大降幅，电力行业耗煤降幅达6.2%?

中国煤炭产量和消费量于2013年达到峰值，2015年全国原煤产量和煤炭消费量分别为37.5亿吨和39.65亿吨，同比分别下降3.3%和3.7%?

徐亮认为，在当前能源结构的前提下，根据边际替代效应，能源消费增长1%，清洁能源增速需达到22%，才能替代1%的煤炭减少，而且这种替代要具有成本优势。

“短期内,煤炭仍具备经济可靠的竞争优势?”他称。(完)