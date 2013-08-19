中国煤价下行压力仍存--行业协会

摩根大通、法兴和东方汇理成为人民币银行间汇市即期做市商
路透北京3月28日 - 中国外汇交易中心周二称，摩根大通银行（中国）、法国兴业银行（中国）和东方汇理银行（中国）自4月1日起成为新的人民币外汇市场即期做市商；中国邮政储蓄银行、中国进出口银行和华夏银行成为新的人民币外汇市场远掉做市商。
路透北京8月19日 - 中国煤炭工业协会副会长姜智敏周一称，预测三季度及下半年中国煤炭需求将保持小幅增长，市场继续呈现供需总量宽松、结构性过剩的态势，煤炭价格下行的压力依然存在。
新华援引其在新闻发布会上称，今年三季度及下半年，产能将继续释放，进口增加，全社会煤炭库存维持高位，行业去产能、去库存的任务繁重，企业经营将面临更大的困难。
“部分困难企业职工收入受到影响，部分老矿区的困难企业已经出现了贷款发工资和推迟发工资的现象。”姜智敏称。
据其介绍，当前企业经营困难加大，货款回收更加困难，企业成本持续增加，行业利润继续大幅下降。前六个月规模以上煤炭企业利润同比下降43.3%；大型煤炭企业利润同比下降40.8%，其中24家企业亏损，亏损面26.7%，黑龙江、吉林、重庆、四川、云南、安徽、江西等七个省份出现煤炭全行业亏损。
在库存方面，7月末，煤炭企业库存9,020万吨，同比增加235万吨，增长2.7%。
而自2012年二季度开始，煤炭采选业固定资产投资增速下降，今年前七个月煤炭投资2,589亿元，同比下降1.6%，降幅收窄。
在煤炭价格方面，自2011年11月以来，煤炭价格持续下滑。2013年8月2日中国煤炭价格指数159.1点，比年初下降11.6点，同比下降19.7点，比2011年的高点下降了43.9点。
中国煤炭市场网(CCTD)稍早称，中国7月煤炭产量同比下降3.2%至3亿吨。1-7月，中国煤炭产量达到21.3亿吨，同比下降3.5%。（完）
(发稿 李文科; 审校 张喜良)
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