煤炭在中国“十三五”能源规划中将占次要地位--官员

中国无意通过货币贬值提升竞争力 将审慎有序推资本项开放--外管局长
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
路透北京1月29日 - 中国国家能源局煤炭司司长方君实周四称，中国在“十三五”能源规划中将降低对煤炭的依赖，让污染较轻的燃料占主要地位。
方君实在北京的一个行业会议上称，“十三五”能源规划将反映中国降低对煤炭依赖的意愿。
“水电、油气、新能源在十三五能源规划中将占主要地位，煤炭的增长为次，”方君实称。
“火电、钢铁、化工行业的增长空间有限。”
方君实还称，中国在“十二五”前四年共关停5,920处煤矿。
中国是全球最大的煤炭消费国，消费量占全球煤炭使用量的一半左右，但行业预测显示，2014年中国煤炭消费量出现了逾10年来的首次下降。
中国煤炭工业协会会长王显政在会议上称，东部地区原则上不再批准新建煤矿。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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