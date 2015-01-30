煤炭在中国“十三五”能源规划中将占次要地位--官员

路透北京1月29日 - 中国国家能源局煤炭司司长方君实周四称，中国在“十三五”能源规划中将降低对煤炭的依赖，让污染较轻的燃料占主要地位。

方君实在北京的一个行业会议上称，“十三五”能源规划将反映中国降低对煤炭依赖的意愿。

“水电、油气、新能源在十三五能源规划中将占主要地位，煤炭的增长为次，”方君实称。

“火电、钢铁、化工行业的增长空间有限。”

方君实还称，中国在“十二五”前四年共关停5,920处煤矿。

中国是全球最大的煤炭消费国，消费量占全球煤炭使用量的一半左右，但行业预测显示，2014年中国煤炭消费量出现了逾10年来的首次下降。

中国煤炭工业协会会长王显政在会议上称，东部地区原则上不再批准新建煤矿。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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