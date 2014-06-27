中煤能源称山西下调煤炭发展基金征费有助降低生产成本

民生银行违规发售私银理财 以填补约30亿票据造假窟窿--财新
路透北京4月18日 - 据中国财经媒体--财新网周二报导，全国性股份制银行--民生银行北京分行航天桥支行违规向私人银行客户发售理财产品用以表外放贷，填补约30亿元人民币的票据造假窟窿。目前该支行行长张颖已被公安部门控制，支行副行长肖野“失联”尚未归案。
路透香港6月26日 - 中国第二大煤炭生产商--中煤能源(1898.HK)(601898.SS)周四称，山西省下调煤炭发展基金征费，此举有助企业降低生产成本。
中煤能源在联交所一份声明中称，公司近日收到山西省财政厅下发通知，从2014年1月1日起，山西省按照每吨3元人民币下调煤炭可持续发展基金煤种征收标准，上半年已支付款项的多征部分获得退还。
“下调煤炭可持续发展基金煤种征收标准将降低本公司在中国山西地区煤炭企业的生产成本，有关财务数据具体以届时公布的财务报告为准。”公司称。
去年，中煤能源缴付煤炭可持续发展基金21.42亿元人民币，占其煤炭业务销售收入和销售成本比重的3.1%及3.6%。
中国经济增速减慢，加上进口煤炭的冲击，国内煤价持续下行，并打击煤炭企业获利。
今年第一季，中煤能源按国际会计准则的净利为6.14亿元，同比大跌67%。
根据中国煤炭工业协会的数据显示，一季度和4月份全国煤炭产销量同比均下滑，库存持续处于高位。一季度，规模以上煤炭企业主营业务收入同比下降8.3%，企业利润总额同比下降41.2%，亏损企业亏损额同比增长39.7%，其中大型煤炭企业亏损面44.4%，比2013年扩大了13个百分点。
中煤能源H股周四收市持平于4.06港元，A股则升0.5%，报3.99元人民币。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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