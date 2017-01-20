中煤能源料去年度业绩转亏为盈 受益煤价回升及资产处置

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源(1898.HK)(601898.SS)周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
中煤能源表示，预期按中国会计准则编制的2016年度净利在18-22亿元人民币之间，2015年度为净损25.2亿元。
公司表示，与2015年度相比，去年在国家去产能、供给侧结构性改革等政策影响下，煤炭价格企稳回升。此外，公司科学安排煤炭生产，优化产品结构，严格控制成本费用，积极处置与主业关联度不高、盈利能力较低的部分资产，也改善营运表现。
按中国会计准则，中煤能源去年1-9月的净利为8.94亿元。
中煤能源H股今天收低1.04%，报3.8港元，其A股升0.69%，报5.84元人民币。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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