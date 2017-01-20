中煤能源料去年度业绩转亏为盈 受益煤价回升及资产处置

路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源(1898.HK)(601898.SS)周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。

中煤能源表示，预期按中国会计准则编制的2016年度净利在18-22亿元人民币之间，2015年度为净损25.2亿元。

公司表示，与2015年度相比，去年在国家去产能、供给侧结构性改革等政策影响下，煤炭价格企稳回升。此外，公司科学安排煤炭生产，优化产品结构，严格控制成本费用，积极处置与主业关联度不高、盈利能力较低的部分资产，也改善营运表现。