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中国财经 | 2013年 5月 14日 星期二 07:16 BJT

中煤能源获准建陕西煤炭深加工基地

路透香港5月13日 - 中国第二大煤炭生产商--中国中煤能源股份有限公司(601898.SS)(1898.HK)周一公布，获准在陕西开发建设煤炭深加工基地，拟建设的工程塑料项目总投资接近200亿元人民币。

中煤能源在联交所一份声明中称，为了调整公司产品及产业结构，打造蒙陕特大型煤炭生产及转化基地，经与陕西省政府协商，并经国家发改委的批准，拟在陕西开发建设榆横矿区大海则井田，并配套建设榆林煤炭深加工基地。

中煤能源子公司中煤陕西榆林能源将先行投资建设甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目，该项目为年规划生产规模为60万吨工程塑料，总投资约193.4亿元人民币，建设期为4年，相关产品以华东地区为主要目标市场。

中煤能源并称，“预计本工程项目的财务内部收益率大于12%，高于化工行业基准财务内部收益率水平，项目具有一定的抗风险能力。”

中煤能源H股周一收跌0.68%，报5.86港元；其A股亦跌1.03%，报6.73元人民币。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)

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