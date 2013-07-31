价格上涨忧虑阻碍深圳碳排放市场交易活动

路透北京7月30日 - 市场人士周二表示，对于未来价格上涨的担忧阻碍了中国首个排放市场的碳交易活动。自上月设立以来，未来需求方面的不确定性冻结了市场流动性。

深圳碳排放交易计划于6月18日启动，作为中国七省市碳排放交易试点之一，其碳排放限额覆盖635家企业。预计在2010年代末，中国方能形成统一的碳排放市场。

不过尽管深圳碳排放交易所初期交易的成交价为30元人民币，买方报价在35元人民币左右，但迄今还没有交易达成，因为没有企业原意出售配额。

Goreco2交易员Yang Qifeng说：“企业对出售配额变现的意愿不高。”

他指出，交易商们担心，如果市况证明排放配额短缺，那么明年价格或将上涨，由此决定暂时保留配额。

若企业的单位碳排放强度低于预估，将获得配额盈余，可在市场出售，但超出预估的企业可能被迫在市场买进配额。

“企业并不知道自己是应该卖或买，他们也不知道应该在什么水位入市，”深圳排放权交易所副总裁葛兴安指出。

一些观察人士表示，预期上路的第一年期间，流动性都将偏低。

由于这个计划只准许现货交易，也就是企业无法透过远期或期货市场对冲风险，使得深圳的排碳企业面临更加棘手状况。

这可能会导致多数交易集中在年度合规日期之前的有限时间内，据葛兴安表示，合规日期大概会在6月底。

他周二在北京的一场会议上表示，由于排碳配额的会计及课税最终规定尚未制定，进一步打击了市场流动性。(完)

(编译 王洋/蔡美珍; 审校 石冠兰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。