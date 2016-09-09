中国大型煤企将承担稳定市场任务 部分先进产能获释放--报载

路透上海9月9日 - 上海证券报周五报导，国家发改委等部门昨日召集神华、中煤等数十家大型煤炭企业开会，会议确定由部分大型煤炭企业承担稳定煤炭市场和调节供应总量的任务，以抑制煤价过快上涨。

报导称，多位煤炭行业人士透露，具体方案为：由中国煤炭工业协会与符合先进产能条件的大型煤炭企业签订自愿承担稳定市场调节总量任务的相关协议。这意味着部分先进产能将被获准适当释放，但调整后的年度产量仍不能突破276个工作日核定的产能。

此前市场预测认为，由于近期煤炭供应持续偏紧，煤价上涨速度较快。部分先进产能被获准释放，意味着276个工作日制度可能出现松动。但根据此次的协议，参与的煤炭企业制定的调整方案，应保证煤矿年度产量不突破276个工作日核定的产能。先进产能煤矿的月度增量空间是重新核定产能（276天）和原来核定产能（330天）的差额。月度产量调整不能突破按330天工作日核定的产能，年度产量仍然不突破按276个工作日核定的产能。

中煤协将进一步加强市场监测和预测预警，根据市场变化情况和国家发改委通知要求，适时启动调整预案。中煤协将根据调整预案的响应等级，确定产量调节（增加或减少）数量、启动及终止时间和销售去向，并报国家发改委备案，同时通知签订协议的大型煤炭企业执行。大型煤炭企业要在确保安全生产的情况下，按通知的要求调整煤炭产量，在接到预案终止的通知后，立即停止产能释放。

据参加昨天会议的人士透露，今年8月，《关于稳定煤炭供应、抑制煤价过快上涨工作预案（讨论稿）》就已出炉，正式稿有望在近期正式发布，内容包括启动条件、实施主体和实施形式等。

该预案分为三、二、一级响应机制。其中三级响应，是指环渤海动力煤价格上涨到460元人民币/吨以上且连续两周上涨，将日均增产20万吨，响应范围包括晋、陕、蒙的53座煤矿；二级响应是指动力煤价格上涨到480元/吨，则日均增产30万吨，响应范围包括晋、陕、蒙、鲁、豫、皖、苏的66个煤矿；一级响应是指当动力煤价格上涨到500元/吨时，则日均增产50万吨，范围是全国范围74个矿井。

而当动力煤价格下跌至490元/吨且连续两周下跌，一级响应停止；下跌至470元/吨，二级响应停止；下跌至460元/吨，三级响应停止。

而目前动力煤价格符合二级响应条件。9月7日，最新一期环渤海动力煤价格指数报收于515元/吨，较前一报告期大涨21元/吨，实现连续十一期的上涨。

值得注意的是，8月以来，煤炭行业去产能速度也在明显加快。据国家发改委经济运行调节局副局长鲁俊岭介绍，截至8月底，全国煤炭去产能任务完成了今年全年的60%，累计退出产能1.5亿吨。前8个月煤炭产量同比下降将近10%。而7月底，国家发改委曾通报称，煤炭去产能任务完成度仅为38%。按照计划，2016年全国煤炭行业将退出过剩产能2.5亿吨。

报导称，据测算，今年国内煤炭合法产能为55亿吨，但有效需求约在36-37亿吨，压缩空间仍然较大，因此不能因为目前的煤价上涨而放缓去产能步伐。

据21世纪经济报导同日报导，共有74个大型现代化煤矿将自愿承担稳定煤炭市场调节供应总量的任务，在市场供应偏紧时按要求增加产量，在市场供求宽松时按要求减少产量。（完）