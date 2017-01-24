中国煤炭行业基本面未明显改变 化解过剩产能仍是重点--中煤协

路透上海1月24日 - 中国煤炭工业协会周一表示，当前煤炭需求基本面并未明显改变，煤炭经济平稳运行尚缺乏坚实基础，化解煤炭产能过剩仍是今后几年的重点任务。

据中国证券报周二报导，煤炭工业协会有关负责人指出，推动煤炭供给侧结构性改革是“十三五”时期煤炭行业改革发展的重点任务。2016年，在国家化解过剩产能政策指导下，全国煤炭行业退出产能超额完成目标。化解煤炭产能过剩，促进煤炭供需平衡，依然是今后几年的重点任务。

中国煤炭工业协会周一发布《中国煤炭工业改革发展年度报告》（2016年度）。报告指出，2016年前11个月，全国规模以上煤炭企业主营业务收入2.06万亿元人民币，同比下降4%；利润总额850亿元，同比增长156.9%。其中，前7个月利润水平同比下降19%，8月份后利润实现正增长。

2016年末，秦皇岛港5,500大卡市场动力煤平仓价为639元/吨，比年初回升269元/吨，增长72.7%。其中，上半年价格回升30元/吨，7-11月回升300元/吨，11-12月价格下降60元/吨。

煤炭工业协会表示，2016年多重因素影响煤炭市场，包括加大煤炭供给侧结构性改革力度，去产能、降成本政策效应直接体现，能源结构短时变化，水电出力减少、火电大幅增加等。

根据国家统计数据，2016年全国规模以上煤炭企业原煤产量33.64亿吨，同比下降9.4%。随着2016年初煤炭去产能和煤矿减量化生产政策措施实施，4月份起产量降幅超过10%，全国煤炭供需形势由严重供大于求逐渐转为供需基本平衡；9月份以来，逐渐取消煤矿减量化生产措施，煤炭产能逐渐释放，产量环比增加，降幅不断收窄。

不过，当前煤炭需求下降、产能过剩的矛盾仍十分突出，煤炭行业未来仍要坚持市场倒逼，充分运用市场化手段，严格控制新增产能，加快淘汰落后产能，关闭退出落后小煤矿。并引导长期亏损、资不抵债的煤矿，长期停产、停建的煤矿，以及资源枯竭、资源赋存条件差的煤矿有序退出。

“今后一个时期，煤炭市场化要充分运用互联网、云计算等技术，推进全国煤炭交易数据平台建设，完善市场交易规则。构建以全国煤炭交易中心为主导，以区域煤炭交易中心为辅助，以地方交易中心为补充，与国际煤炭市场接轨的现代煤炭市场体系。”中国煤炭工业协会副会长姜智敏称。（完）