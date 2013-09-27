动力煤期货重磅上市更添中国期市热度

作者 丁琦

路透北京9月27日 - 动力煤期货来了！这个背靠万亿元现货市场的“航母级”品种的首日亮相，交投虽算不上火爆，但有理由相信，这把“由煤而生”的衍生品之火将会越烧越旺，动力十足。

周四，中国郑州商品交易所动力煤期货12个合约正式挂牌交易，这也是继今年3月焦煤期货在大商所上市以来，国内第二个商品期货新品种。至此，由焦炭、焦煤和动力煤构成的期市煤炭“三剑客”正式成型。

不过，相比焦煤期货上市首日600多亿元的成交额，动力煤的亮相略显“低调”。郑商所数据显示，上市首日动力煤各合约共成交33.9万手，成交额359.8亿元。主力1401合约周四收盘持仓量为32,170手，亦远低于当日焦炭和焦煤主力约30万手的持仓规模。

业内人士表示，动力煤首日成交和持仓略逊预期，受上市时点的影响很大。本月稍早，国内三大商品期货交易所均公布了中秋和十一假期前上调交易保证金的通知，多数投资者选择减仓谨慎操作，而产业客户虽然兴趣很高，但也有一个从观望到逐渐参与的过程。

“交易所选择假期前上调保证金之际上市动力煤，也有希望这个大品种平稳开局的意味，渐入佳境而不是一拥而上，这无论对于监管层和投资者来说都是好事。”一位接近郑商所的人士表示。

万达期货煤焦钢事业部的段燕明称，“十一长假后，产业客户、贸易商对期货市场的参与度会逐步提高，现在的价格也不合适企业客户进入套保，...对动力煤期货还是寄予厚望。”

相对于首日成交火爆与否，业内更加关注的是动力煤期货的长期市场潜力。

庞大的产业客户群、巨量的现货市场和高速增长的中国期市激情碰撞，成就了动力煤期货与生俱来的“大品种基因”。

国家统计局数据显示，2012年中国煤炭产量36.6亿吨，据业内测算，其中动力煤的比例在75%左右，约为27.4亿吨。加上1.9亿吨的进口量，按当前煤价粗略计算，市场规模接近1.6万亿元，如此大的市场容量在目前各商品期货品种中无可匹敌。

“动力煤即将上市的消息刚传出，产业客户就很关注，有很多企业过来询问具体情况，做套保和套利的意向都很高。”五矿期货分析师李文凯表示。

今年以来，在煤价持续低迷的背景下，动力煤期货的推出无疑给国内众多煤炭生产商提供了卖出保值的新工具；而对于下游的电力企业而言，在“市场煤，计划电”格局尚未完全打破的背景下，也可通过期货市场锁定起伏不定的电煤成本。从某种意义上说，动力煤期货的成功运行，有望使政府多年来艰难推动的“煤电联动机制”看到市场化路线的曙光。

**散户热情亦高涨**

这场潜在的盛宴不仅属于产业链上的各大企业和贸易商，也同样令散户投资者兴奋和期待。

根据动力煤的保证金标准计算，交易一手期货合约的保证金仅为5,000多元，算上期货公司加成也仅6,000至7,000元左右，对于铜等动辄万元以上的保证金要求而言，动力煤的参与门槛并不算高。加之交易所实行日内交易手续费减半的制度，也大大激励了日内短线交易者的参与热情。

“试探性地做了几个来回， 感觉价格波动活跃，一个跳动点的波动即可覆盖一个来回的交易成本，性价比不错。”上海的期货投资者刘先生表示。

光大期货在研报中援引数据称，2009年到2012年，5,000大卡的动力煤年度价格波动幅度分别为43.5%、26.8%、14.4%、30.8%。虽然波动不如焦煤等品种剧烈，但在杠杆交易的期货市场，这样的波幅也足以创造出巨大的获利空间。

此外，也有市场人士开始研究动力煤和产业链下游的铝，以及和焦煤等孪生品种之间的套利操作可能。不过分析师指出，动力煤和焦煤、焦炭所属的产业链不尽相同，在进行价值判断和跨品种套利等操作时，需要细致区分各自的行业基本面差异。

**煤炭衍生品“暗战”**

算上之前的焦煤，今年商品期市前两大新成员都归属煤炭家族。巧合之余，也反映出国内市场对于煤炭衍生品的需求庞大，各交易所自然也不会放过如此商机。

就在动力煤上市前的9月17日，天津渤海商品交易所推出了焦煤的现货连续交易，加上此前已挂牌交易的焦炭和螺纹钢，该所已成为全国首家打通煤焦钢产业链的交易所，而早在2010年10月，动力煤的现货连续交易就已在渤商所启动。

此外，在中国煤炭主产区的山西、陕西等地也建有多个煤炭电子交易市场，保证金交易的模式和便捷的电子化交易渠道，也吸引了不少资金参与。

“现货电子盘、期货和渤商所的现货连续交易模式各有特点，之间也经常有现货套利的机会，不过我们对全国性的期货市场还是最为期待，肯定会参与进去。”山西一家中型煤企的投资部人士表示。

**本周大宗商品其他新闻一览**

中国钢铁工业协会周四称，估算全国9月中旬粗钢日产量为214.35万吨，环比增长0.66%，为8月上旬以来新高。

中粮集团高层周四表示，中国玉米对外依存度可能升高，到2020年自给率可能降至90%。

数名企业高层人士指出，中国国家主席习近平下周前往印尼展开国事访问期间，预计至少有四个中方参与支持的印尼镍冶炼项目将会定案，其中包括一个至少价值30亿美元的项目。

中国黄金协会网站数据显示，今年7月，全国生产黄金39.367吨。1-7月累计完成232.189吨，同比增长11.48%。

中国农业部种植业司项宇周四称，预计今年全国棉花种植面积和产量双双下降，预计今年棉花产量631.5万吨，比上年减少33.7万吨。

中国宝钢总经理戴志浩周三表示，中国年度钢铁消费量预计将在2018年达到8.25亿吨的峰值。

中国投资有限责任公司取得俄罗斯钾肥生产商Uralkali 12.5%的股份，这可望有助于中国获得稳定的钾肥供应，对价格造成新的压力，并降低了俄罗斯和白俄罗斯联盟恢复的可能性。

中国煤炭大省--内蒙古自治区出手救市。新华网报导称，内蒙古政府最近出台措施，通过下调煤炭价格调节基金征收标准、规范和减免铁路运杂收费等，为当地煤炭企业减负。

中国国家发改委周一发布油品质量升级价格政策，车用汽、柴油质量标准升级至第四阶段每吨分别加价290元人民币和370元；从第四阶段升级至第五阶段每吨分别加价170元和160元。 (完)

(审校： 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。