中国将增加煤层气勘探区块投放--国家能源局

路透北京3月12日 - 中国煤层气资源总量位居全球第三，发展前景非常广阔。国家能源局日前发布煤层气产业政策表示，将增加勘探区块投放数量，实行限期开发制度，并完善煤层气价格政策。

国家能源局在文件中并称，规划到2015年建成沁水盆地和鄂尔多斯盆地东缘煤层气产业化基地；再用5-10年时间新建3-5个产业化基地，把煤层气产业发展成为重要的新兴能源产业。

煤层气俗称“瓦斯”，中国埋深2,000米以内的气量约36.81万亿立方米，居世界第三位，仅次于俄罗斯和加拿大。根据煤层气开发利用“十二五”规划提出的目标，到2015年，煤层气产量将达300亿立方米。因此市场普遍预计未来几年煤层气开发利用方面的潜力巨大。

能源局指出，鼓励具备条件的各类所有制企业参与，成立专业化煤层气公司；吸引社会资金参与，拓宽企业融资渠道；并将落实完善扶持政策，研究更优惠的扶持政策，加大财税优惠力度。此外，还要加强投资监管，煤层气建设项目应按照有关规定报政府主管部门审批、核准或备案。

中联煤层气责任公司是目前唯一一家国家煤层气专业公司，主要从事煤层气资源勘探、开发、输送、销售和利用。据公司网站介绍，中联目前共拥有24个探矿权、2个采矿权，分布于山西、陕西、江西、安徽等10个省份，区块总面积约1.82万平方公里。

今年2月下旬，中海油总公司和中煤能源集团签署股权转让协议，中煤拟向中海油出让中联20%股权。待交易完成，中海油总公司和中煤集团对中联持股比例将变为70%和30%。中海油总公司旗下拥有上市公司中海油(0883.HK)。而中石油(0857.HK)(601857.SS)和中石化(0386.HK)(600028.SS)亦在加紧煤层气勘探开发作业。

截至2011年底，中联公司共拥有探明储量1,070亿立方米，并已建成初具规模的沁水盆地南部煤层气产业基地，年产能11亿立方米。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

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