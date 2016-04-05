中国提高煤层气开采补贴仍不足以大幅提振该产业--惠誉

路透香港4月5日 - 惠誉评级周二称，中国的煤层气开采补贴提高将不足以大幅提振煤层气产业，达到国家2020年的煤层气生产目标仍然面临重重挑战。

中国财政部于3月初宣布，在十三五期间（2016-2020年）煤层气开采补贴将由此前的0.2元/立方米提高到0.3元/立方米。如果未来生产成本和价格发生变化，财政部将进一步调整补贴。

作为减轻空气污染整体策略的一部分，中国计划到2020年开采煤层气400亿立方米，2015年煤层气实际抽采量为180亿立方米，不足该目标的一半。2015年的产量远低于十二五期间（2011-2015年）300亿立方米的生产目标。此外，2015年煤层气利用量仅86亿立方米，65%的井下瓦斯被浪费掉。

惠誉指出，补贴提高对煤层气生产商有利，但是此举仍不足以使产量达到2020年的艰巨目标，特别是因为煤层气替代能源（传统燃气及一般石油产品）的价格已经大幅下降。尽管中国的煤层气价格不受管制，但煤层气价格需要比传统天然气更有竞争力才能吸引顾客。

目前，山西、陕西和内蒙古等煤层气资源丰富省份的城市燃气门站价格已经比煤层气的开采成本（约2元/立方米）低。因此，煤层气开采补贴提高0.1元/立方米不太可能对产量带来显着的影响。

惠誉认为，煤层气产业的未来发展还面临着其他的障碍。技术挑战是阻碍过去产量增长的一个因素，因为中国大部分煤层气资源资源所在地区的地质条件艰难。由于地方政府干预，诸如返税等的其他经济激励可能无法实现。

除此之外，煤层气的开采权很大程度上集中在国有石油公司。考虑到较高的投资成本，以及监管方面优先考虑允许已经具有油气或煤炭资源开采权的公司勘探煤层气，民间资本也将很难渗透进入煤层气产业。缺乏运输或使用低浓度地下煤层气的基础设施也是如此大量的开采量未被利用的另一原因。

同时，煤层气的单位资金投入约为传统燃气的4.5倍。惠誉预计，在目前石油和煤炭价格走低的情况下，拥有大部分煤层气开采权的国有石油公司或煤炭生产商会优先发展更经济的传统项目。如果没有进一步的政府支持，对煤层气投资的优先级将较低。（完）