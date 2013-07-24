神华集团内蒙古煤制油项目水资源消耗惊人--绿色和平组织

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京7月23日 - 绿色和平组织周二表示，中国神华集团在内蒙古的一个煤制油项目造成当地地下水位下降，并排放高浓度有毒废水。

当前中国民众对环境恶化的抗议持续增加，新一届领导人也在加大对污染治理的关注力度。这也是绿色和平组织首次公开挑战中国大型国有企业。

中国近期取消了一项价值60亿美元的金属铀加工厂计划，其他石化项目也在爆发民众示威后被迫取消。

神华集团在内蒙古鄂尔多斯市附近的煤制油示范工程是中国三个类似项目之一。绿色和平组织的报告称，自2006年以来，该项目已消耗浩勒报吉地区5,000多万吨地下水。

神华集团的一名发言人表示，公司正在非常严肃地对待这些指控，将启动对该项目的调查，以确保其符合所有的环保相关法规。

该发言人称，“我们将在调查结束后发布对该项目的环境调查报告。”

绿色和平组织称，该组织今年3-7月对该项目进行了11次实地考察，在神华集团排放的工业废水中发现了高浓度的有毒化学物。绿色和平组织称，在沉积物样品中发现了很多其他的致癌化合物。

绿色和平东亚专案负责人邓萍表示，“神华声称其煤制油项目‘水耗低’和‘零排放’。我们的调查证明这些说法都是假的。”

“神华的做法违反了中国水资源原则和控制工业废水排放的法律。”(完)