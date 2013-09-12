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中国财经 | 2013年 9月 12日 星期四 14:01 BJT

李克强：要在京津冀鲁地区减少8000万吨煤耗

路透上海9月11日 - 新华社周三报道称，中国国务院总理李克强表示，计划在京津冀鲁地区每年减少8,000万吨煤的消耗，以协助治理污染。

中国新一届领导人已表明要认真治理污染，北京等一些城市已相继提出了10年内关闭所有火力发电厂的计划。

李克强称，要在京津冀鲁地区减少8,000万吨煤的消耗，但未透露具体时间表。

熟悉政策讨论的消息人士曾称，中国政府计划到2015年实现减少煤耗目标，并将寻求在其他沿海城市也进行类似的煤耗削减。

研究显示，中国污染最严重的10个城市中，有七个位于河北省，北京上空漂浮的污染物中有五分之一左右来自该省。

媒体周三报道称，为了加大力度减少煤耗，中国政府计划到2017年时关闭所有火力发电厂，较之前的计划提前三年。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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