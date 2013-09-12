李克强：要在京津冀鲁地区减少8000万吨煤耗

隆基泰和、金隅等河北概念股盘初大涨 中国此前宣布设新特区
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。
路透上海9月11日 - 新华社周三报道称，中国国务院总理李克强表示，计划在京津冀鲁地区每年减少8,000万吨煤的消耗，以协助治理污染。
中国新一届领导人已表明要认真治理污染，北京等一些城市已相继提出了10年内关闭所有火力发电厂的计划。
李克强称，要在京津冀鲁地区减少8,000万吨煤的消耗，但未透露具体时间表。
熟悉政策讨论的消息人士曾称，中国政府计划到2015年实现减少煤耗目标，并将寻求在其他沿海城市也进行类似的煤耗削减。
研究显示，中国污染最严重的10个城市中，有七个位于河北省，北京上空漂浮的污染物中有五分之一左右来自该省。
媒体周三报道称，为了加大力度减少煤耗，中国政府计划到2017年时关闭所有火力发电厂，较之前的计划提前三年。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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