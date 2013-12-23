中国河南煤企董事长被“双规”

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透北京12月23日 -郑州煤电(600121.SS)周一发布公告称，控股股东郑煤集团董事长、党委书记、公司董事长孟中泽由河南省纪委实施“两规”措施。
郑州煤电在提交给上海证交所的通告中称，公司副董事长王铁庄代为履行董事长职务。但通告未提供任何进一步的细节。
路透无法即刻联系到郑州煤电就此消息置评。
中国反腐机构已对中国国有能源企业发起了一系列调查，已有数位高管落马。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
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路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透华盛顿/北京3月30日 - 美国总统特朗普周四发表推文称，美国不能再容忍大规模贸易逆差和就业岗位流失的状况，给下周中美两国元首的首次会晤定下紧张基调。
路透华盛顿3月30日 - 美国政府的一份谈判目标草案显示，在重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)时，特朗普政府将追求税收平等，并将要求在加拿大和墨西哥产品涌入美国、并对美国行业构成“严重伤害威胁”时，可以重新开征关税。