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时事要闻 | 2013年 12月 23日 星期一 19:11 BJT

中国河南煤企董事长被“双规”

路透北京12月23日 -郑州煤电(600121.SS)周一发布公告称，控股股东郑煤集团董事长、党委书记、公司董事长孟中泽由河南省纪委实施“两规”措施。

郑州煤电在提交给上海证交所的通告中称，公司副董事长王铁庄代为履行董事长职务。但通告未提供任何进一步的细节。

路透无法即刻联系到郑州煤电就此消息置评。

中国反腐机构已对中国国有能源企业发起了一系列调查，已有数位高管落马。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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