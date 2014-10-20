11月中国动力煤价格将继续上涨 但后市不容乐观--汾渭能源

路透北京10月20日 - 中国能源行业咨询机构--汾渭能源咨询公司指数主编曾浩周一称，11月中国动力煤价格料将继续上涨，因10月开始的大秦线检修仍在继续并可能延长，将抑制港口现货调入，且前期关税等政策仍有支撑作用，但后期煤炭市场仍不容乐观。

他在普氏指数和汾渭能源联合举办的中国煤炭指数研讨会上指出，虽然此前出台的提高进口关税，限产等煤炭救市政策见到成效，但限产后的煤炭产量仍高于实际消耗量，政策救市稳住了市场，透支了未来。

“（煤炭）下游和贸易商大量囤货，掩盖了低迷需求对市场的冲击，...真实需求的低迷还没有爆发出来。”曾浩指出。

提升动力煤出口关税的政策对从澳洲进口的煤炭有一定影响，但受影响的进口煤炭量不足全部进口量的一半，且关税提升后，国内煤价上升进口煤价下跌，目前仅有每吨15元价差，关税政策优势驱弱。

他并强调，今年第四季度，中国煤炭行业面临耗煤低库存高的局面，明年还将面临资源税调整，税费清理，煤炭运输改革等多重挑战，这些都将进一步改变煤炭市场格局。

此前汾渭能源和普氏资讯于去年十月推出两个动力煤价格指数CCI1和CCI8，并于今年六月推出另外两个动力煤价格指数CCI2和CCI7。（完）

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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