11月中国动力煤价格将继续上涨 但后市不容乐观--汾渭能源

中国十九大召开前经济持稳且极具建设性 股市向好--富达
路透香港4月27日 - 国际资产管理公司富达国际周四称，预期中国共产党第十九次全国代表大会召开之前，宏观经济将维持稳定且极具建设性，加上强劲基本面和合理估值将对中国股市带来支持。
路透北京10月20日 - 中国能源行业咨询机构--汾渭能源咨询公司指数主编曾浩周一称，11月中国动力煤价格料将继续上涨，因10月开始的大秦线检修仍在继续并可能延长，将抑制港口现货调入，且前期关税等政策仍有支撑作用，但后期煤炭市场仍不容乐观。
他在普氏指数和汾渭能源联合举办的中国煤炭指数研讨会上指出，虽然此前出台的提高进口关税，限产等煤炭救市政策见到成效，但限产后的煤炭产量仍高于实际消耗量，政策救市稳住了市场，透支了未来。
“（煤炭）下游和贸易商大量囤货，掩盖了低迷需求对市场的冲击，...真实需求的低迷还没有爆发出来。”曾浩指出。
提升动力煤出口关税的政策对从澳洲进口的煤炭有一定影响，但受影响的进口煤炭量不足全部进口量的一半，且关税提升后，国内煤价上升进口煤价下跌，目前仅有每吨15元价差，关税政策优势驱弱。
他并强调，今年第四季度，中国煤炭行业面临耗煤低库存高的局面，明年还将面临资源税调整，税费清理，煤炭运输改革等多重挑战，这些都将进一步改变煤炭市场格局。
此前汾渭能源和普氏资讯于去年十月推出两个动力煤价格指数CCI1和CCI8，并于今年六月推出另外两个动力煤价格指数CCI2和CCI7。（完）
(发稿 李文科; 审校 黄凯)
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