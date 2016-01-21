到2015年底全社会存煤已经持续48个月超过3亿吨--中煤协

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京1月21日 - 中国煤炭工业协会副会长姜智敏周三表示，到2015年底，全社会的存煤已经持续48个月超过3亿吨，煤炭企业库存超过1亿吨。
“煤炭市场供需失衡、结构不合理、体制机制约束成为制约煤炭行业发展的三大矛盾，”新华社援引他在煤炭工业协会新闻发布会上讲话并称。
他表示，受经济增速放缓、经济结构优化、能源结构变化、生态环境约束等影响，2012年以来国内煤炭需求不断放缓，2014年煤炭需求同比减少2.9%，预计2015年煤炭需求下降4%。
中煤协统计与信息部主任陈养才在同一场合透露，“十二五”期间全国累计淘汰落后煤矿7,250处、落后产能5.6亿吨；2015年全国淘汰落后煤矿1,340处、落后产能约9,000万吨。
他并称，截至2015年底全国煤矿数量1.08万处；其中，年产120万吨以上的大型煤矿1,050处，比2010年增加400处，产量比重由58%提高到68%；年产30万吨以下的小型煤矿7,000多处，比2010年减少4,000多处，产量比重由21.6%下降到10%左右。
在停产停建煤矿方面，陈养才介绍称，根据国务院安委会2015年8月的通报，全国共有4,947处停产停建矿井，占矿井总数的48%，其中停产停建一年以上的有3,346处。
国家统计局此前发布数据显示，前11个月全国规模以上煤炭企业的主营业务收入同比下降了14.6%，企业利润同比下降了61.2%，降幅比2014年同期扩大了16.8个百分点。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)