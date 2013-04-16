中国到2015年煤炭进口量料增长至近4亿吨--来宝集团

路透北京4月16日 - 大宗商品贸易公司--来宝集团(NOBG.SI)矿产部总经理尼尔·达尔周二称，到2015年中国进口煤炭的数量可能接近4亿吨，这一数字料比目前水平高出70%。

他在2013年中国国际煤炭大会上称，国际煤炭市场已经结束了高速增长的时代，未来十年里国际煤炭需求将适中。不过未来中国继续领跑全球需求的增长，亚洲非经合组织国家将主导能源消费增长，尤其是中国的发展将远超其他国家。

他认为，中国将会多样化机会性地进行国际煤炭采购，一改之前大多数从太平洋国家进口煤炭的状况。

数据显示,中国2012年进口煤炭2.34亿吨,同比增长28.7%.

路透今年稍早的调查显示,中国今年煤炭进口量可能出现五年来首次下滑,因为国内供应的增加以及煤炭运输网络的改善.(完)

(发稿 李文科; 审校 林高丽)

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