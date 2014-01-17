中国12月煤炭进口创新高--行业网站

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海1月17日 -中国煤炭运销协会旗下的中国煤炭市场网周五援引海关统计称，去年12月中国煤炭进口（含褐煤）3,546万吨，创历史新高，同比增长1.1%。
该网站新闻稿称，12月气温开始明显下降，用煤旺季到来，以亚太地区为首的动力煤市场迅速升温。四季度炼焦煤进口贸易也有上涨。前期国内煤价强势上涨以及进口贸易商对年底煤炭市场预期看好影响，年底的进口煤基本定完。
2013全年中国累计进口煤炭（含褐煤）32,709万吨，累计同比增长13.4%。
中国煤炭工业协会网站周四发布新闻稿称，2014年中国煤炭市场总量宽松、结构性过剩的态势难以改变，政府加大空气污染治理力度，将令主要消费地区的煤炭需求受限。 (完)
(发稿 丁琦；审校 黄凯)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。