中国12月煤炭进口创新高--行业网站

该网站新闻稿称，12月气温开始明显下降，用煤旺季到来，以亚太地区为首的动力煤市场迅速升温。四季度炼焦煤进口贸易也有上涨。前期国内煤价强势上涨以及进口贸易商对年底煤炭市场预期看好影响，年底的进口煤基本定完。