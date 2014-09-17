《RUSSELL专栏》中国商品煤质量限制或对进口影响不大

撰稿 Clyde Russell 编译 田建华/高琦

路透澳洲朗塞斯顿9月17日 - 到底该信谁？贸易商和分析师称中国对商品煤质量的监管会重创澳洲出口，而企业和行业协会则称影响不大。

这样的情况下，看起来最可能的是影响很小，但也不会如隔靴搔痒般毫无作用，因为新的规定将带来中国进口煤组成成分的变化。

更大的影响或许来自于对于国内低质量煤运输的抑制，这实际上会提升进口。

理论上说，中国从2015年开始执行的禁止进口灰分和硫分大于一定比例的煤的禁令有利于印尼而非澳洲。印尼是全球最大的热能煤出口商，澳洲是全球最大的炼焦煤出口国，第二大热能煤出口国。

中国新的规定并不是全国统一标准，但对于出口商而言，最重要的是珠江三角洲地区、长江三角洲东部地区以及北京、天津和河北不能使用灰分大于16%，硫分大于1%的煤。

中国东南部的城市距离国内产煤大省较远，因此进口煤使用最大。

而澳洲出口商担心的是，据咨询公司Wood Mackenzie的数据，2013年向中国出口的5,400万吨热能煤中80%超过新的灰分限制。

这听起来很吓人，不过澳洲煤炭出口商实际情况并非如数据刻画的这般。

预览各国向中国出口煤质量图表，请点击(link.reuters.com/dax72w)

摩根士丹利的调查显示，澳洲生产的热能煤中有3,230万吨灰分超过16%，不到1,000万吨硫分超过1%。

据澳洲政府预估，截至6月末的2013-14财年，澳洲出口了约1.92亿吨热能煤。

这些不满足灰分限制的煤在经过洗选后很可能达标，尽管这将提高成本，而且还要看中国买家是否准备支付更多钱。

不过即便这些灰分较高的煤不发放中国，澳洲仍可以轻易维持当前向中国出口的数量，这点显而易见。

可能发生的情况是，含有较高灰分的煤炭将被折价出售给其它买家，比如在东南亚、印度和北亚国家的电厂。

同样的，低灰分的煤炭料取得更高的价格，但综合下来，澳洲煤炭出口受到的整体影响将是微乎其微的。

“没有信息预示着澳洲煤炭出口商将受到影响，我们相信我们能够达到规定的煤炭标准。”澳大利亚矿业委员会（Minerals Council of Australia）的执行董事Greg Evans在周二发布的声明中表示 。

全球最大的矿业公司、亦是澳洲主要的煤炭出口商--必和必拓(BHP.AX)称，预计公司业务不会受到实质性影响。

**印尼将获得优势吗？**

市场普遍的看法是，中国新规将有利于印尼出口，因为印尼出口的所有煤炭几乎都符合有关灰和硫的标准。

不过，新规中有关最低能量的规定可能会带来一些影响。按照新标准，对于距离接收港口的运输超过600公里的煤炭，每公斤的最低能源要达到3,940千卡路里。

但大量印尼煤炭都低于这个标准，基本都为每公斤3,700千卡路里，这意味着进口的煤炭只能被用于靠近接收港口的地方，从而构成限制因素。

其它可能还没被市场注意到的因素还有，新规对中国国内产出煤炭的热值也进行了限制。

具体而言，如果煤炭的热值低于每公斤3,940千卡路里，含灰量超过40%，含硫达到3%，那么这样的煤炭不能被运往产地600公里以外的地区进。

这很可能对中国煤炭生产起到有效的减速作用，特别是在东南部地区，因为这里生产的煤炭通常都含有更多的灰和硫成分，而较好质量的煤炭则产于中国北部和西北部的省份。

如果中国新规的目的是要改善空气质量，那么限制国内矿业将比限制进口更加有效，因为中国总体煤炭消费中仅有约7%来自进口。

同样道理，中国允许继续使用热值稍低的印尼煤炭，但限制高热值的澳洲和南非煤炭，这恐怕难以大幅减轻污染程度。因为电厂若使用3,700千卡路里/公斤的煤炭来取代5,500-6,000千卡路里/公斤的煤炭，那么用煤量将增加约40%。

总而言之，真正能令煤炭出口商关切的因素包括：中国经济发展情况，以及由此带来的用电量。还有中国或采取举措增加清洁能源的使用量，比如天然气、核能以及可再生资源。

上述因素将比有关煤炭质量的新规产生更大的影响。（完）

(审校 王洋)

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