中国煤炭产能过剩或令进口限令效果大打折扣

作者 李文科

路透北京5月31日 - 在消费低迷和产能过剩的双重压力下，中国环渤海动力煤指数持续刷新低位，而中国国家能源局拟出台的商品煤质量管理办法对进口煤提出严苛条件，引发市场预期国内低迷煤价或受提振，但是效果或许并不理想。

中国经济增速放缓以及城镇化规划迟迟不出台，尤其是等待释放的庞大煤炭新增产能等都将导致煤炭进口限令的效果大打折扣。

实际上，这一新规或遭遇难产。目前仍处于征求意见阶段的《商品煤质量管理办法》即遭遇下游企业的多方反对，尤其是来自于中国大型发电集团的强烈抵制，该政策最终能否出台仍是未知数。

中国五大电力集团已经正式抗议政府拟议中的低热值煤炭进口限令，该限令增加了发电企业的成本，但发电企业的抗议会阻碍提振对国内煤炭需求的努力。

“这个办法严格要求控制卡数、硫分和灰分，比较具有针对性，主要是针对国外的劣质煤。...这些进口煤炭对国内煤炭市场形成了一定程度的冲击。”国家安监局信息研究院研究员孙超称。现在这个商品煤质量管理办法也是对目前比较混乱的进口煤炭市场进行规范。

亦有专家坦言，去年进口煤炭对国内煤价构成巨大冲击。受进口煤冲击，以及需求萎缩影响，去年和今年一季度，煤炭上市公司业绩普遍大幅下滑。而中国政府出于保护国内煤炭企业的目的，可能会出台新规以限制进口数量。

但实际效果或许并不会太明显。数位专家指出，中国煤炭行业的产能过剩才是煤价陷入低迷深谷的最根本性的原因，即使中国经济复苏将刺激煤炭需求，但庞大的待释放产能仍是煤炭市场不可逾越的鸿沟。

刚结束对内蒙古煤炭产业调研的万达期货煤焦钢事业部的段燕明指出，庞大的产能是煤炭行业最大的问题，此前数年煤炭行业产能整合过程令煤炭行业的投资不断加大，在扩充产能的同时亦增加了企业的融资压力。

“鄂尔多斯的情况就是亏一点我也的生产，因为不生产我就得死了。...至少机械设备和其他固定资产折旧的费用是不会少的。”段燕明指出。

亦有煤炭贸易商人士称，由于煤炭行业前景低迷，他们正考虑减少在煤炭贸易中的投资，并计划开拓其他贸易领域，他们并看好清洁能源天然气的贸易前景，并已经着手开始进行前期研究。

数据显示，2012年中国进口煤炭2.89亿吨，其中含褐煤5369万吨，其中进口印尼煤炭1.18亿吨，占中国进口总量的41%。而去年中国煤炭产量36.6亿吨，同时煤炭库存居高不下，2012年末，煤炭企业存煤8,500万吨，同比增长58%。

国家能源局发布的《商品煤质量管理暂行办法(征求意见稿)》，其中涉及规范商品煤质量管理和流通秩序，提高商品煤质量，促进煤炭清洁利用等方面内容。

**今年煤炭或过剩5亿吨**

中国今年的煤炭需求可能还不如去年，专家估计，低迷的需求可能令今年中国的煤炭过剩将高达5亿吨，比去年高出很多。不仅如此，有待释放的产能更是一把高悬的达摩克利斯之剑。

专家指出，2008-09年左右批准的煤矿都要进入投产期，而且都是千万吨级的大煤矿，由于煤矿综合性开采技术的提升，投产以及复产都很容易。

待出台的低质煤进口限令可能影响的仅为进口煤中的褐煤部分，中国的进口煤的占比实际不足国内产量的一成，且相对于上述庞大过剩产能而言，即使逾5,000万吨的褐煤进口量即使全部被挡在国门之外，国内供应过剩的煤炭格局亦难以撼动。

而实际受到影响的则是距离进口国印尼较近的华南和华东地区电厂。中国煤炭资源网分析师胡杏亦撰文指出，印尼煤较国内低卡动力煤具有较大的价格优势，国内电厂愿意采购印尼煤与国内高卡数煤掺混使用，未来进口印尼煤炭可能需要提前进行洗选来达到进口标准。

中国煤炭工业协会信息员李朝林认为，新规可能影响四分之一的煤炭进口，国内煤炭市场供过于求的压力亦会相应减弱，煤炭价格或趋于稳定，但上升动力仍不足，且沿海地区电力企业的生产成本可能有所上升。

在段燕明看来，此举对相关的期货品种比如焦煤期货而言，低质煤进口限令或带来对期货价格的更多打压。

究其原因，期货是管理预期的市场，投资者当然看到此举可能带来国内煤炭价格的提振，但亦不排除提升国内煤炭企业加大生产的信心，从而加剧煤炭供应过剩。

“可能（对期货价格）会打压得比较大一些，如果真的限制进口意味着煤价要上涨，但咱们还有很大一部分产能有待释放，煤炭产业的现代化综合开采能力提高后，复产变得非常容易，只要有利润就要生产。”段燕明强调。

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--中国五大电力集团已经正式抗议政府拟议中的低热值煤炭进口限令，该限令增加了发电企业的成本，但发电企业的抗议会阻碍提振对国内煤炭需求的努力。

--中国国土资源部总工程师钟自然近日表示，未来20年，中国能源消费增速将保持在年均4.5%，能源需求高峰期将在2030至2035年间到来，总体来看，中国资源供需矛盾将长期存在。

--中国证监会副主席姜洋表示，今年将力争推出国债期货，积极推动动力煤、铁矿石等大宗商品期货品种上市，做好沥青、铁合金及稻谷等已立项期货品种上市准备工作，并继续推进原油期货市场建设相关工作。证监会期货二部副主任冯博表示，证监会正在积极制定期货行业对外开放的政策。

--中国有色工业协会和五部委日前召开电解铝行业产能过剩问题会议，探讨解决方案，会议建议国家建立专项基金给予东、中部产能退出支持和补偿，恢复5%进口关税等政策推动行业化解危机。

--尽管面临宏观经济弱势和电子产品小型化趋势的挑战，国际锡研究协会（ITRI）中国区首席代表崔琳预计，全球最大精炼锡消费市场--中国今年仍将小幅增长3-4%至15万吨左右，得益于电子产品需求保持两位数增长。

--中国钢铁工业协副会长王晓齐表示，中国钢产品价格今年预计将会大幅下跌，因为一直存在产能过剩问题，而且主要原料铁矿价格也走低。中钢协数据显示，预估5月中旬全国粗钢日产量达到218.5万吨，旬环比下降0.3%。(完)

(审校 杨淑祯)

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