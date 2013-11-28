中国国务院称将完善煤炭差别化进口政策

路透北京11月28日 -中国国务院发布促进煤炭行业平稳运行的意见称，将研究完善差别化煤炭进口关税政策，鼓励优质煤炭进口，禁止高灰分、高硫分劣质煤炭的生产、使用和进口。

中国煤炭工业协会网站周四刊登意见全文指出，要加强煤炭进出口环节管理，研究制订商品煤质量国家标准，将褐煤纳入法定检验目录。并进一步做好煤炭进出口总量、结构、趋势等的监测分析，根据国内外市场变化适时调整煤炭出口相关政策措施。

意见指出，坚决遏制煤炭产量无序增长，严格新建煤矿准入标准，停止核准新建低于30万吨／年的煤矿、低于90万吨／年的煤与瓦斯突出矿井。严厉查处未批先建、批小建大等违规行为，逐步淘汰9万吨／年及以下煤矿，重点关闭不具备安全生产条件的煤矿，加快关闭煤与瓦斯突出等灾害隐患严重的煤矿。

有效整合资源，鼓励煤炭企业兼并重组，以大型企业为主体，在大型煤炭基地内有序建设大型现代化煤矿，促进煤炭集约化生产。

意见并称，切实减轻煤炭企业税费负担。2013年年底前，财政部、发展改革委要对重点产煤省份煤炭行业收费情况进行集中清理整顿，坚决取缔各种乱收费、乱集资、乱摊派，切实减轻煤炭企业负担。在清理整顿涉煤收费基金的同时，加快推进煤炭资源税从价计征改革。

意见强调，要建立完善退出机制，对资不抵债且扭亏无望的煤矿，要依法及时关闭破产。支持煤炭企业发展矿区循环经济，加快建设一批煤电一体化项目。研究出台有效措施，推动煤炭企业与用户签订中长期煤炭合同。

2012年以来，受市场需求下降、煤炭工业转型升级滞后以及税费负担与历史包袱较重等因素影响，煤炭行业出现结构性产能过剩、价格下跌、企业亏损等问题，运行困难加大。（完）

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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