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亚洲 | 2015年 10月 19日 星期一 23:52 BJT

标题新闻：中国今年前九个月煤炭进口骤降29.8%，全年或减少约6,000万吨，明年或再降2,500万吨

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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