中国煤炭总量调控新政重在产业布局 煤价年内有望小升

作者 李文科

路透北京10月31日 - 尽管中国煤炭消费总量很难预测，但产能严重过剩的共识已令监管层几度出手，从遏制煤矿超能力生产到调控煤炭总量的政策频出。不过可以看出的是，政策的着力点已从短期救市，更多拓展到产业布局方面。

虽然本周出炉的调控煤炭总量的政策难以支撑短期煤价，但随着煤电新年度长协价格谈判将在12月展开，大型煤企提前涨价造势，再加上冬季煤炭需求旺季来临，煤价年内料有一波升势。

自10月开始，神华集团继续上调煤价，跟风的还有同煤、中煤和伊泰等其他大型煤企，而环渤海动力煤价格指数近期亦有触底回升的态势，该指数已上月末的482上涨到最近的497，一个月涨幅逾3%；动力煤期货主力合约CETCcv1同样震荡回升。

“调控总量这些政策的救市功能很弱，更多是偏向未来的定调，是结构调整，应该还会出更多的文件，...而救市方面，政府已经做到了本分，下一步是落实。”金银岛资讯资深煤炭分析师戴兵指出。

不过，亦有分析人士指出，新政对新建煤矿提出更严格的要求，新增的中小煤矿有望大幅减少，有助于改善煤价预期。

下半年以来，煤炭脱困救市的政策可以说是集中爆发，从限产到关税，再到税费清理、资源税改革等等，煤价亦出现了企稳回升的迹象，但由于宏观经济影响造成的需求下降并不是短期政策能够扭转，煤炭行业还需要进行结构调整。

国家能源局新政对煤炭行业总量调控、优化布局、项目审批、产能管理等关键环节提出一系列具体意见，基本上把未来的能源结构进行定调，总体着眼于长线发展。

万达期货煤焦钢分析师段燕明指出，从文件中可以看出，这次政府态度很坚决，尤其是对违规项目，直接采取停建停产，不再新增的态度，包括退一建一模式的推出，也将对控制产能有很大帮助。

同时针对环境、大气治理方面，将加大煤炭就地解决，重点开发西部大型煤矿及西电东输工程，从而减少东部、中部煤炭运输和消费。

随着经济增速的下滑，中国煤炭生产和消费出现10多年来首次负增长。中国煤炭工业协会的数据显示，1-9月全国煤炭产量28.5亿吨，同比下降1.28%；煤炭消费30.3亿吨，同比下降1.2%。

中国国家能源局周二发文表示，今后东部地区原则上将不再新建煤矿项目，中部地区（含东北）将按照“退一建一”模式，适度建设。

**煤价年内上升概率大**

虽然明年的煤炭需求预期仍然低迷，但中国经济的预期增长率仍将在7%左右，煤炭下跌空间亦不大，而在今年年内，煤电年度长协价格谈判、冬储以及需求旺季都将推升煤价短期走升。

“今年的情况和去年很相似，10月煤炭集团开始拉涨价格，而且下个月仍可能继续上涨，...必须在中长协谈判之前反弹，从而为明年的价格打下一个很好的基数。”戴兵认为。

段燕明亦指出，煤炭新政对后续煤炭价格形成有利的心理支撑，预计11月主要动力煤企业还将有每吨15-20元的涨幅。

期货日报报导亦援引一位煤炭行业人士透露，神华、中煤、同煤、伊泰四大煤企昨日与中国煤炭运销协会开会商讨11月上调煤炭价格事宜，11月份动力煤价格将上调15元/吨。

但在煤炭高库存和需求温和的大背景下，煤炭价格被强行拉涨的幅度料相当有限，尤其是大秦线检修已经完毕，加上电厂库存均在高位，这些均将制约煤价上涨高度。

而虎视眈眈的进口煤价格还有望继续下跌，亦对国内煤价形成压力。因美国退出量化宽松政策将引发美元涨势，相应的，煤炭等大宗商品价格有望迎来一波跌势，这很可能将对国内市场形成冲击。

穆迪最新报告也指出，中国进口煤需求下滑、全球供应过剩以及经济疲弱的形势下，冶金煤价在2016年下半年之前很难有所复苏。

**本周大宗商品其他新闻一览**

--中国黄金协会最新统计数据显示，今年前三季度中国黄金产量达到351.727吨，同比增长14.27%；同期黄金消费量则为754.82吨，同比下降21.42%。

--冶炼商高管及交易商称，明年中国铜冶炼商为全球矿企加工原材料铜精矿时，可能将多获得9-20%的费用，这反映全球铜矿产量增加。

--行业消息人士称，中国镍生铁生产商过去一个月的库存消耗速度加快，因菲律宾矿石出口中断，再次加重了供应疑虑并推动镍价上涨。

--中国重点钢企主营业务利润在今年前三季度实现扭亏为盈，近期钢企负债率出现下降，银行借款有减少的趋势，惟产能过剩背景下钢价回升依然困难。

--香港政府统计处周一数据显示，9月香港净流入中国内地的黄金量按月大增1.5倍，连续第二个月回升，为半年来最高的单月净流入水平。

--经历“贷款逾期传闻风波”后，中国中钢集团正计划启动业务整合和机构改革。中国证券报周一援引中钢董秘李可杰称，公司将启动业务整合“五步走”，从贸易物流业务整合开始，逐步调整高风险低效益业务，采取系统性的变革，未来将在工程设备、投资等领域进行重点挖掘。（完）

(审校 曾祥进)

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