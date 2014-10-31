中国煤炭总量调控新政重在产业布局 煤价年内有望小升

焦点：特朗普政府税务高官将向国会领袖介绍税改计划
路透华盛顿4月25日 - 美国总统特朗普手下两名负责税务政策的高官周二在国会山与资深议员会面。华盛顿方面正在探究特朗普税改计划的细节，对此金融市场也密切关注。
作者 李文科
路透北京10月31日 - 尽管中国煤炭消费总量很难预测，但产能严重过剩的共识已令监管层几度出手，从遏制煤矿超能力生产到调控煤炭总量的政策频出。不过可以看出的是，政策的着力点已从短期救市，更多拓展到产业布局方面。
虽然本周出炉的调控煤炭总量的政策难以支撑短期煤价，但随着煤电新年度长协价格谈判将在12月展开，大型煤企提前涨价造势，再加上冬季煤炭需求旺季来临，煤价年内料有一波升势。
自10月开始，神华集团继续上调煤价，跟风的还有同煤、中煤和伊泰等其他大型煤企，而环渤海动力煤价格指数近期亦有触底回升的态势，该指数已上月末的482上涨到最近的497，一个月涨幅逾3%；动力煤期货主力合约CETCcv1同样震荡回升。
“调控总量这些政策的救市功能很弱，更多是偏向未来的定调，是结构调整，应该还会出更多的文件，...而救市方面，政府已经做到了本分，下一步是落实。”金银岛资讯资深煤炭分析师戴兵指出。
不过，亦有分析人士指出，新政对新建煤矿提出更严格的要求，新增的中小煤矿有望大幅减少，有助于改善煤价预期。
下半年以来，煤炭脱困救市的政策可以说是集中爆发，从限产到关税，再到税费清理、资源税改革等等，煤价亦出现了企稳回升的迹象，但由于宏观经济影响造成的需求下降并不是短期政策能够扭转，煤炭行业还需要进行结构调整。
国家能源局新政对煤炭行业总量调控、优化布局、项目审批、产能管理等关键环节提出一系列具体意见，基本上把未来的能源结构进行定调，总体着眼于长线发展。
万达期货煤焦钢分析师段燕明指出，从文件中可以看出，这次政府态度很坚决，尤其是对违规项目，直接采取停建停产，不再新增的态度，包括退一建一模式的推出，也将对控制产能有很大帮助。
同时针对环境、大气治理方面，将加大煤炭就地解决，重点开发西部大型煤矿及西电东输工程，从而减少东部、中部煤炭运输和消费。
随着经济增速的下滑，中国煤炭生产和消费出现10多年来首次负增长。中国煤炭工业协会的数据显示，1-9月全国煤炭产量28.5亿吨，同比下降1.28%；煤炭消费30.3亿吨，同比下降1.2%。
中国国家能源局周二发文表示，今后东部地区原则上将不再新建煤矿项目，中部地区（含东北）将按照“退一建一”模式，适度建设。
**煤价年内上升概率大**
虽然明年的煤炭需求预期仍然低迷，但中国经济的预期增长率仍将在7%左右，煤炭下跌空间亦不大，而在今年年内，煤电年度长协价格谈判、冬储以及需求旺季都将推升煤价短期走升。
“今年的情况和去年很相似，10月煤炭集团开始拉涨价格，而且下个月仍可能继续上涨，...必须在中长协谈判之前反弹，从而为明年的价格打下一个很好的基数。”戴兵认为。
段燕明亦指出，煤炭新政对后续煤炭价格形成有利的心理支撑，预计11月主要动力煤企业还将有每吨15-20元的涨幅。
期货日报报导亦援引一位煤炭行业人士透露，神华、中煤、同煤、伊泰四大煤企昨日与中国煤炭运销协会开会商讨11月上调煤炭价格事宜，11月份动力煤价格将上调15元/吨。
但在煤炭高库存和需求温和的大背景下，煤炭价格被强行拉涨的幅度料相当有限，尤其是大秦线检修已经完毕，加上电厂库存均在高位，这些均将制约煤价上涨高度。
而虎视眈眈的进口煤价格还有望继续下跌，亦对国内煤价形成压力。因美国退出量化宽松政策将引发美元涨势，相应的，煤炭等大宗商品价格有望迎来一波跌势，这很可能将对国内市场形成冲击。
穆迪最新报告也指出，中国进口煤需求下滑、全球供应过剩以及经济疲弱的形势下，冶金煤价在2016年下半年之前很难有所复苏。
**本周大宗商品其他新闻一览**
--中国黄金协会最新统计数据显示，今年前三季度中国黄金产量达到351.727吨，同比增长14.27%；同期黄金消费量则为754.82吨，同比下降21.42%。
--冶炼商高管及交易商称，明年中国铜冶炼商为全球矿企加工原材料铜精矿时，可能将多获得9-20%的费用，这反映全球铜矿产量增加。
--行业消息人士称，中国镍生铁生产商过去一个月的库存消耗速度加快，因菲律宾矿石出口中断，再次加重了供应疑虑并推动镍价上涨。
--中国重点钢企主营业务利润在今年前三季度实现扭亏为盈，近期钢企负债率出现下降，银行借款有减少的趋势，惟产能过剩背景下钢价回升依然困难。
--香港政府统计处周一数据显示，9月香港净流入中国内地的黄金量按月大增1.5倍，连续第二个月回升，为半年来最高的单月净流入水平。
--经历“贷款逾期传闻风波”后，中国中钢集团正计划启动业务整合和机构改革。中国证券报周一援引中钢董秘李可杰称，公司将启动业务整合“五步走”，从贸易物流业务整合开始，逐步调整高风险低效益业务，采取系统性的变革，未来将在工程设备、投资等领域进行重点挖掘。（完）
(审校 曾祥进)
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