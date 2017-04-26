中国推动煤炭企业兼并重组 保持高压倒逼落后产能加快退出--发改委

路透北京4月26日 - 中国国家发展改革委周二召开统筹煤炭去产能稳供应电视电话会议称，要以更大力度和更配套的措施促进煤炭企业兼并重组转型升级，推动不同煤种、不同规模、不同区域、不同所有制的煤炭企业实施兼并重组，形成若干特大型煤炭企业集团；鼓励不同所有制企业相互参股，发展混合所有制。

发改委网站周三刊登会议新闻稿并称，要继续加大环保、国土、质量、安全、能耗等监管执法力度，始终保持高压态势，对发现的违法违规行为坚决严肃查处，倒逼落后产能加快退出；并要科学把握去产能力度和节奏。

“要重点去长期停工停产的‘僵尸企业’，违法违规和不达标的煤矿，安全保障程度低、风险大的煤矿，以及其他落后产能煤矿，”发改委称。

同时，要坚持在确保安全和减量置换的前提下有效释放先进产能；并鼓励发展煤电联营，深入推进煤电一体化、煤焦一体化、煤化一体化等产业融合发展。

会议提出大力促进清洁能源多发满发，在更大范围开展清洁能源调峰电厂试点，有效减少火电出力，降低电煤消耗；抓紧启动清洁能源现货交易试点，逐步增加交易规模，扩大试点范围，完善辅助服务交易规则。

此外，要采取综合措施促进煤炭价格回归合理区间，组织开展好煤炭中长期合同签约履约情况调研督导，对达不到要求的企业实施必要惩戒，督促产运需各方更大范围、更高比例签约履约。

同时，积极引导煤炭及相关企业建立长期稳定、互惠互利的合作关系，促进煤炭价格回归合理区间，特别是动力煤价格进入绿色区间。 （完）

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