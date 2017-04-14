中国将通过兼并重组形成10个“巨型”煤炭企业--报载

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海4月14日 - 中国日报周五援引能源部门官员的话报导，中国希望到2020年底，形成10个巨型煤炭企业，帮助推动产业整合并解决产能过剩问题。
中国国家能源局副局长王晓林表示，中国正在拟定相关指导意见，形成10个年产能力超过1亿吨的产业巨无霸。
报导称，中国已有六家公司产能超亿吨。
根据中国煤炭运销协会，新指导意见将要求两年内分区域实施小煤矿兼并重组。
该协会称，包括中国最大煤炭企业神华集团在内的大型国有煤炭企业也要重组。
中国正在设法解决煤炭行业供应过剩问题，计划通过关闭或整合小型煤矿，到2020年底至少关闭5亿吨煤炭产能。
今年计划关闭至少1.5亿吨产能，去年的举措已使煤炭价格自年初以来上涨逾25%。(完)
(编译 王颖；审校 郑茵)
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