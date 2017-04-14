版本:
中国
中国财经 | 2017年 4月 14日 星期五 10:56 BJT

中国将通过兼并重组形成10个“巨型”煤炭企业--报载

路透上海4月14日 - 中国日报周五援引能源部门官员的话报导，中国希望到2020年底，形成10个巨型煤炭企业，帮助推动产业整合并解决产能过剩问题。

中国国家能源局副局长王晓林表示，中国正在拟定相关指导意见，形成10个年产能力超过1亿吨的产业巨无霸。

报导称，中国已有六家公司产能超亿吨。

根据中国煤炭运销协会，新指导意见将要求两年内分区域实施小煤矿兼并重组。

该协会称，包括中国最大煤炭企业神华集团在内的大型国有煤炭企业也要重组。

中国正在设法解决煤炭行业供应过剩问题，计划通过关闭或整合小型煤矿，到2020年底至少关闭5亿吨煤炭产能。

今年计划关闭至少1.5亿吨产能，去年的举措已使煤炭价格自年初以来上涨逾25%。(完)

(编译 王颖；审校 郑茵)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐