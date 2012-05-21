中国电煤及铁矿石买家要求贸易商推迟发货--FT

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8858元附近
路透上海2月22日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8858元附近，较上日贬值约68点。
路透伦敦5月21日电---英国《金融时报》周一报导称,中国电煤及铁矿石买家要求推迟发货,而且有些买家违约.
该报援引贸易商的话称,最近几天才出现的这种现象,加剧了铁矿石与煤价下跌.
"我们的一些中国客户要求我们推迟发货,"报导援引一家未具名的全球商品贸易商的高管称.
《金融时报》认为,推迟发货要求是中国经济放缓冲击全球原材料市场的最明显迹象.
"中国现在是够用就行,不想要多余的材料,"报导援引一名未具名的消息人士称.
报导引述另一家大型贸易商的高管亦证实,电煤与铁矿石都发生了违约与要求推迟发货的现象.(完)
--编译 张涛;审校 张若琪
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