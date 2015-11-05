焦点：价格暴跌经济放缓 中国煤企遭遇寒冬之痛

路透中国鸡西11月5日 （记者 David Stanway） - 2002年后几无变化的中国官方失业数据的表面之下，东北矿业城市鸡西正承受着经济放缓和重工业萎靡之痛。

在几乎每一个枢纽的临时仓库中，巨大的煤堆上长满野草，凛冽的寒风将煤渣粉尘吹到住满下岗矿工的街道上。

以前是矿工的辛庆岭（音）称，这是一个煤炭城市，其它什么也没有。他现在鸡西正阳煤矿负责安排轮班。

国有的龙煤集团自2012年来便一直亏损。龙煤集团拥有鸡西大部分的煤矿，包括正阳煤矿。

龙煤集团上月称，将进入“战时状态”，在年底前转岗分流10万人。龙煤集团员工共24.8万人，而美国煤矿业的全部劳动力还不到10万。

作为一家国企，龙煤集团还得承担各种社会责任，包括发放18万退休人员的退休金，以及维持该地区42家医院和130家学校。

随着中国经济放缓至25年来低点，加上中国政府向污染宣战，鸡西的困境并非中国煤矿业的个例。

另一家大型国有煤企--山西潞安集团上月称，除了减产和让一些员工延长无薪休假之外，别无选择。

辽宁、山西和黑龙江这三个工业省上半年经济增速分别为2.7%、2.6%和5.1%，为全国最低。

辛庆岭称，许多下岗矿工都离开去了其它地方。

中国煤炭工业协会会长王显政7月称，全国各地的煤企都在降薪，最高幅度达30%。中国煤炭工业协会对85家煤企的调查显示，其中40%难以支付员工薪酬，许多煤企无法缴纳法定的员工养老金和医疗保险。

中国煤炭工业协会估计，由于煤价暴跌，中国煤矿逾八成正在赔钱。

辛庆岭称，正阳煤矿已将工人数量从鼎盛时期的4,000人减为1,600人，而且所有50岁及以上的矿工都被遣走了。龙煤集团在鸡西的其他煤矿也在进行类似的人员削减。

辛庆岭称，他们现在无疑面临着关门，并称以前一度20多万吨的月产量已被砍至8万吨左右。

今年前三季，钢铁、水泥和发电等主要下游产业的煤炭需求下降，也造成了煤企的巨量过剩产能。（完）