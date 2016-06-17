山西发文确保金融机构对省属七大煤炭集团不抽贷--新华

专家称应尽快让人民币自由浮动 防止贬值压力不断积累
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京6月17日 - 新华社周四稍晚报导，中国煤炭大省--山西省近日发文，要求金融机构对优质煤企和主动去产能、有一定清偿能力的煤炭企业，通过实施调整贷款期限、还款方式等措施，优先予以支持；确保2016年对省属七大煤炭集团不发生抽贷行为，全年煤炭行业融资量不低于上年。
山西省金融办出台的加大金融支持力度实施细则并称，充分利用保险资金、银行定制股权产品等方式，帮助企业重组债务，通过发行永续债等债务融资工具补充资本金，通过并购债、债贷联动以及债贷基组合等新型融资产品募集资金，降低杠杆率，推进煤炭企业股权多元化。
同时，综合运用多种金融工具，稳步提升非金融企业债务融资工具、企业债、公司债的发行规模，推动已上市煤炭企业再融资，加快大型煤炭集团子公司在新三板挂牌融资，力保煤炭企业2016年债券融资不低于上年。
此外，引导各资产管理公司优先处置煤炭行业金融不良资产，提高煤炭企业再融资能力，2016年末全省不良贷款率同比下降。
山西省此前公布煤炭供给侧结构性改革实施意见明确，“十三五”(2016-2020年)期间，原则上不再批准新建煤矿项目，不再批准新增产能项目；到2020年，有序退出煤炭过剩产能1亿吨以上。2016年起，暂停出让煤炭矿业权，暂停煤炭探矿权转采矿权。
山西省属七家煤炭企业包括同煤集团、山西焦煤、晋能集团、潞安集团、晋煤集团、阳煤集团和山煤集团。
中国央行等部门此前公布支持钢铁煤炭行业化解过剩产能的意见，表示要多层次金融支持煤炭钢铁化解过剩产能，支持银行加快行业不良资产处置；满足钢铁、煤炭企业合理资金需求，支持扩大直接融资，债务重组和兼并重组，并提高就业创业金融服务水平。（完）
(发稿 马蓉; 审校 张喜良)
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。
路透上海1月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8932元附近，较上日贬值约23点。