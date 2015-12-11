亚行同意提供4.3亿美元贷款 支持中国治理空气污染

所罗门群岛外海发生6.7级地震--USGS
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。
路透北京12月10日 - 亚洲开发银行（ADB，简称亚行）周四称，该行已同意向中国提供4.3亿美元贷款，以支持中国政府减少煤炭使用、治理空气污染的努力。
亚行此次提供两笔贷款，一笔贷款投向青岛智能低碳区域能源项目，贷款金额为1.3亿美元；另一笔贷款金额为3亿美元，用于京津冀空气质量改善项目。
“（中国）首都地区的空气质量很差，已严重到危及民众健康和经济可持续增长的程度。”亚行资深城镇发展专家石井晓（Satoshi Ishii）在声明中称。
亚行认为解决污染问题迫在眉睫，希望鼓励相关国家政府采取措施治理污染。
亚行与中国方面的相关磋商始于今年1月。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国首相特雷莎·梅周四对达沃斯世界经济论坛表示，英国决定退出欧盟后正面临重要变化时期，并将需要在全球扮演新的角色。
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。