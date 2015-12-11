亚行同意提供4.3亿美元贷款 支持中国治理空气污染

路透北京12月10日 - 亚洲开发银行（ADB，简称亚行）周四称，该行已同意向中国提供4.3亿美元贷款，以支持中国政府减少煤炭使用、治理空气污染的努力。

亚行此次提供两笔贷款，一笔贷款投向青岛智能低碳区域能源项目，贷款金额为1.3亿美元；另一笔贷款金额为3亿美元，用于京津冀空气质量改善项目。

“（中国）首都地区的空气质量很差，已严重到危及民众健康和经济可持续增长的程度。”亚行资深城镇发展专家石井晓（Satoshi Ishii）在声明中称。

亚行认为解决污染问题迫在眉睫，希望鼓励相关国家政府采取措施治理污染。

亚行与中国方面的相关磋商始于今年1月。（完）