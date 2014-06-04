重庆一煤矿发生瓦斯事故 22人死亡

美国副总统彭斯称将与中日韩找出应对朝鲜的和平方案
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。
路透上海6月4日 - 新华社报导称，周二在重庆发生一起煤矿重大瓦斯事故，造成22人死亡。
周二下午，南桐矿业公司砚石台煤矿井下一回采工作面发生重大瓦斯事故。事故发生时，当班井下作业人员28人，事故已造成22人遇难，另有2人受伤。
记者暂时未能联系到南桐矿业公司人士置评。（完）
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