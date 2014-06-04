重庆一煤矿发生瓦斯事故 22人死亡

路透上海6月4日 - 新华社报导称，周二在重庆发生一起煤矿重大瓦斯事故，造成22人死亡。

周二下午，南桐矿业公司砚石台煤矿井下一回采工作面发生重大瓦斯事故。事故发生时，当班井下作业人员28人，事故已造成22人遇难，另有2人受伤。