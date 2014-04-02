债务高企和煤价大跌冲击中国煤企

路透鄂尔多斯4月2日（记者 Fayen Wong） -近期前往鄂尔多斯的时候，保阜高速基本空荡荡。而几年前，这条运煤通道非常拥堵，有时会持续数日。

繁忙的饭馆关门了，侧面张贴着煤价打折的广告。那些仍在运营的煤矿内，未出售的煤堆得很高，经过数月的风吹日晒，已经不那么光亮如初了。

鄂尔多斯所在的中国煤炭生产大省内蒙古目前正处于危机之中。

中国增长放缓导致煤炭需求下降，加上大量廉价的进口煤，引发煤价大跌，很多规模较小的煤矿被迫关闭；一些大企业为了控制巨额亏损，降薪幅度高达50%。

行业专家指出，中国煤价处于六年低点，内蒙古和其他地方的煤矿面临产能过剩、需求低迷和银行信贷萎缩的问题。

当地小煤矿所面临的问题可能蔓延到全国，如果由此出现一轮破产潮，将威胁到中国的金融稳定。

中国第二大煤企--中煤能源(601898.SS)(1898.HK)首席财务官翁庆安表示，中国煤炭生产企业的前景不妙。

“如果煤炭价格再继续下跌，很多公司会很难生存下去。整个市场会一波大整合。”他近期在香港召开的业绩发布会上说道。

内蒙古煤炭生产企业受到的冲击最大，因为他们远离沿海的买家。很多煤矿还远离铁路和港口，不得不依赖昂贵的汽车运输。

路透3月拜访了鄂尔多斯矿区20家民营煤矿，其中约一半已经关门大吉，一排排挖掘机和卡车被锁在院子里。2012年，该矿区曾一度占中国煤产量的五分之一。

不清楚多少矿山关门或暂时性关闭。有经验的煤交易员表示，如果价格继续下跌，鄂尔多斯约300家矿山中将被迫关闭的可能超过一成。

“大型的煤矿企业可以亏着来卖来保护他们的市场份额，可是那些中小型矿没有那么多的金融支撑能力，所以都被迫停产了。”银河证券煤碳分析师李骥说道。

翁庆安指出，去年煤价跌了16%以后，三分之一的大中型煤矿已经在亏损。

在路透Starmine覆盖的32家中国煤企中，九家年内违约的几率在2-4%，而国内上市公司平均违约几率只有0.38%。

截至去年9月30日，这些煤企的速动比例已经跌至1以下，为至少七年半以来首次，暗示短期偿债能力不强。

消息人士称，为了削减成本，一些大型煤企降薪20-50%。内蒙古蒙泰煤电的一些员工从去年底开始降薪50%。内蒙古伊泰集团(3948.HK)(900948.SS)的一些员工也从2014年开始降薪。两家企业都未对置评请求作出呼应。

李骥预计，内蒙古煤企每生产一吨煤可能亏损至少20-30元。

除了传统的银行，内蒙古等地的煤企还严重依赖中国的影子银行体系，为近期的扩张融资。

如果状况不佳的借款企业违约，贷款方可能面临巨额损失的风险。

变卖豪车和房产是去年内蒙古煤老板筹集资金的常用方式，接近一年的煤价下跌迫使一些贷款方在矿主违约后接管煤矿。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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