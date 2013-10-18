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中国财经 | 2013年 10月 18日 星期五 13:39 BJT

9月中国煤炭产量同比下降1.3%--行业网站

路透北京10月18日 - 中国煤炭市场网(CCTD)周五报导称，中国9月煤炭产量同比下降1.3%至3.15亿吨，1-9月产量同比降1.4%。

其新闻稿并称，前三季度，煤炭市场延续自去年底以来的下降态势，需求低速增长，煤炭产、销量负增长。

“进入九月份，产销量降幅收窄，煤炭铁路和港口的发运形势出现向好；主要电力企业耗煤环比明显减少，库存量大幅上升。”报导称。

报导并称，市场煤炭价格整体继续小幅下降，但北方主要下水煤价格出现企稳迹象。(完)

(发稿 李然; 审校 曾祥进)

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