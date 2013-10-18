9月中国煤炭产量同比下降1.3%--行业网站

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京10月18日 - 中国煤炭市场网(CCTD)周五报导称，中国9月煤炭产量同比下降1.3%至3.15亿吨，1-9月产量同比降1.4%。
其新闻稿并称，前三季度，煤炭市场延续自去年底以来的下降态势，需求低速增长，煤炭产、销量负增长。
“进入九月份，产销量降幅收窄，煤炭铁路和港口的发运形势出现向好；主要电力企业耗煤环比明显减少，库存量大幅上升。”报导称。
报导并称，市场煤炭价格整体继续小幅下降，但北方主要下水煤价格出现企稳迹象。(完)
(发稿 李然; 审校 曾祥进)
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路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。