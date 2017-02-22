中国主要煤企呼吁政府再次限产--消息

路透北京2月21日 - 两位消息人士称，在周二举行的行业会议上，中国主要煤企呼吁政府恢复对热能煤的产量限制，称因需求疲软和供应增加。

这次会议在中国煤炭工业协会北京总部举行，不清楚是否有政府代表与会。

中国政府打算在冬季取暖高峰过后，重新实施严厉的减产措施。

消息人士拒绝署名，因无权与媒体沟通。

如果中国重新限产，那么将是过去一年第三次重大政策变动。

消息人士称，中煤能源(601898.SS)和中国神华(601088.SS)等主要煤企的高管出席了这次行业会议。

上述煤企和中国煤炭工业协会尚未回复置评请求。(完)