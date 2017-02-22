中国主要煤企呼吁政府再次限产--消息

银监会对房地产信托业务系例行检查 非发布监管政策--报载
路透北京5月25日 - 新华社旗下的经济参考报周四报导称，针对市场关于银监会发文重点检查信托违规拿地业务的消息，银监会相关负责人表示，银监会近日印发检查要点是仅用于指导具体检查项目，并非发布监管政策。
路透北京2月21日 - 两位消息人士称，在周二举行的行业会议上，中国主要煤企呼吁政府恢复对热能煤的产量限制，称因需求疲软和供应增加。
这次会议在中国煤炭工业协会北京总部举行，不清楚是否有政府代表与会。
中国政府打算在冬季取暖高峰过后，重新实施严厉的减产措施。
消息人士拒绝署名，因无权与媒体沟通。
如果中国重新限产，那么将是过去一年第三次重大政策变动。
消息人士称，中煤能源(601898.SS)和中国神华(601088.SS)等主要煤企的高管出席了这次行业会议。
上述煤企和中国煤炭工业协会尚未回复置评请求。(完)
(编译 杜明霞；审校 王丽鑫)
路透北京5月25日 - 新华社旗下的经济参考报周四报导称，针对市场关于银监会发文重点检查信托违规拿地业务的消息，银监会相关负责人表示，银监会近日印发检查要点是仅用于指导具体检查项目，并非发布监管政策。
路透香港5月25日 - 中国房地产商--深圳控股周四宣布，以逾54亿元人民币的代价出售旗下四间公司权益予恒大集团，预计将录得税后净收益29.12亿港元。
路透北京5月25日 - 中国股市沪综指周三微收升0.07%。沪深证交所融资融券余额当日减少7.5亿元人民币，连续四日下跌；两市两融余额为8,756.1亿元，续创近四个月新低。