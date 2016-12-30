中国将每年淘汰过剩落后煤炭产能8亿吨 2020年产量39亿吨--十三五规划

路透北京12月30日 - 中国国家发改委发布“煤炭工业发展十三五（2016-2020年）规划”称，目标化解淘汰煤炭过剩落后产能8亿吨/年左右，到2020年煤炭产量39亿吨。

周五刊登在发改委网站上的规划全文称，力争到2020年，大型煤炭基地外煤炭产量控制在2亿吨以内，14个大型煤炭基地产量37.4亿吨，占全国煤炭产量的95%以上。

这14个大型煤炭基地的具体目标分别是：到2020年，鲁西基地产量控制在1亿吨以内、冀中基地0.6亿吨、河南基地1.35亿吨、两淮基地1.3亿吨，蒙东（东北）基地产量4亿吨，晋北基地产量3.5亿吨、晋中基地3.1亿吨、晋东基地3.4亿吨，云贵基地产量2.6亿吨，宁东基地产量0.9亿吨，陕北基地产量2.6亿吨，神东基地9亿吨，黄陇基地产量1.6亿吨，新疆基地产量2.5亿吨。

规划指出，自2016年起，三年内原则上停止审批新建煤矿项目、新增产能的技术改造项目和产能核增项目；而且将加快大型煤炭基地外煤矿关闭退出。

同时，降低鲁西、冀中、河南、两淮大型煤炭基地生产规模，控制蒙东（东北）、晋北、晋中、晋东、云贵、宁东大型煤炭基地生产规模，并有序推进陕北、神东、黄陇、新疆大型煤炭基地建设。（完）

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