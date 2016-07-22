中国国资委：国源煤炭资管平台已成立运行 促进涉煤央企“瘦身健体”

专家称中国财政赤字率在安全范围 关注部分地方政府债务风险
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。
路透北京7月22日 - 为推动中央企业化解煤炭过剩产能和实现煤炭产业脱困发展，中国国务院国有资产监督管理委员会周五称，由中国国新、诚通集团、中煤集团、神华集团出资组建的中央企业煤炭资产管理平台公司，即国源煤炭资产管理有限公司已于近日成立并运行。
国资委网站发布的通知称，平台公司的主要任务是配合落实中央企业化解煤炭过剩产能，推动优化整合涉煤中央企业煤炭资源，促进涉煤中央企业瘦身健体、提质增效、结构调整和改革脱困。
国务院总理李克强强调，要坚定不移深化国有企业改革，着力推进“瘦身健体”；在化解过剩产能方面，坚决减去低效无效落后产能，并探索多种方式有效降低企业杠杆率。（完）
(发稿 马蓉; 审校 乔艳红)
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。
路透北京1月17日 - 针对洛阳奥吉特菌业公司是否因所迁往的兰考县脱贫而不再享受IPO（首次公开发行）扶持政策，中国证券报周二援引证监会有关部门人称，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。
路透上海1月17日 - 近期受市场高度关注的乐视网在上周末公布引入战略投资者融创中国后，周一晚公告更多细节，乐视网大股东贾跃亭获得的股份转让款中，有30亿元人民币将优先用于解除股份质押。这将令市场对贾跃亭质押股票跌破平仓线的担忧得到很大程度缓解。