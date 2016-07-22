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中国财经 | 2016年 7月 22日 星期五 16:05 BJT

中国国资委：国源煤炭资管平台已成立运行 促进涉煤央企“瘦身健体”

路透北京7月22日 - 为推动中央企业化解煤炭过剩产能和实现煤炭产业脱困发展，中国国务院国有资产监督管理委员会周五称，由中国国新、诚通集团、中煤集团、神华集团出资组建的中央企业煤炭资产管理平台公司，即国源煤炭资产管理有限公司已于近日成立并运行。

国资委网站发布的通知称，平台公司的主要任务是配合落实中央企业化解煤炭过剩产能，推动优化整合涉煤中央企业煤炭资源，促进涉煤中央企业瘦身健体、提质增效、结构调整和改革脱困。

国务院总理李克强强调，要坚定不移深化国有企业改革，着力推进“瘦身健体”；在化解过剩产能方面，坚决减去低效无效落后产能，并探索多种方式有效降低企业杠杆率。（完）

(发稿 马蓉; 审校 乔艳红)

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