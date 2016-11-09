中国四家煤炭和电力企业签电煤中长期合同 动力煤基础价535元

路透北京11月9日 - 中国国家发改委副秘书长许昆林周三表示，神华集团、中煤集团与华电集团、国家电投集团昨日签订电煤中长期合同，双方锁定资源数量，商定基础价格，后续将参照市场变化相应调整。此次中长期合同确定5500大卡动力煤基础价为535元人民币/吨，并将于12月开始执行。

他在新闻发布会上介绍，与以往定量不定价的合同不同，以前签的合同量定了，价格没有确定，所以差不多一单一价；现在是定一个周期，有一个机制，有利于煤炭、电力长期合作发展。

“这次的中长期合同定了一个较长的周期，第一是有明确的定价机制，此次合同确定5500大卡动力煤的基础价为535元/吨，在这个基础上参照市场的变化做相应的调整允许价格浮动。”许昆林称。

第二是有履约保障，增加了一些履约监管和违约责任的相关内容；第三是国家有关方面会给予相应的支持，鼓励供需双方签订年度中长期合同，将会在安全高效先进产能释放中，优先支持签订中长期合同的企业，比如在期限上暂时不做限定。

“铁路总公司也会在运力上给予优先保障，为这个合同履约创造良好的条件。”他说。

许昆林指出，通过确定长期的合作关系，两个行业可以实现收益共享，风险共担，避免“跷跷板”现象、此消彼涨；同时有利于煤炭价格包括市场的稳定，也可有效化解因市场波动带来的运营风险和矛盾，避免价格大起大落。

同时通过中长期合同的签订和实施，以及有关方面的推动支持，如果把煤炭供应的基本大盘稳定下来，就可以很好地把握去产能的规模和节奏。

他并提到，尽管煤炭价格大涨，但供大于求的基本面并没有改变，缺乏持续上涨的基础，中国煤炭行业去产能的决心没有改变，仍然会坚持市场化方式去产能。

至于此次长期合同的期限有多长？许昆林表示，现在是一年一签，发改委乐见更多电煤企业签订长期合同，会推动企业签五年。（完）