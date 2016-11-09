中国四家煤炭和电力企业签电煤中长期合同 动力煤基础价535元

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月9日 - 中国国家发改委副秘书长许昆林周三表示，神华集团、中煤集团与华电集团、国家电投集团昨日签订电煤中长期合同，双方锁定资源数量，商定基础价格，后续将参照市场变化相应调整。此次中长期合同确定5500大卡动力煤基础价为535元人民币/吨，并将于12月开始执行。
他在新闻发布会上介绍，与以往定量不定价的合同不同，以前签的合同量定了，价格没有确定，所以差不多一单一价；现在是定一个周期，有一个机制，有利于煤炭、电力长期合作发展。
“这次的中长期合同定了一个较长的周期，第一是有明确的定价机制，此次合同确定5500大卡动力煤的基础价为535元/吨，在这个基础上参照市场的变化做相应的调整允许价格浮动。”许昆林称。
第二是有履约保障，增加了一些履约监管和违约责任的相关内容；第三是国家有关方面会给予相应的支持，鼓励供需双方签订年度中长期合同，将会在安全高效先进产能释放中，优先支持签订中长期合同的企业，比如在期限上暂时不做限定。
“铁路总公司也会在运力上给予优先保障，为这个合同履约创造良好的条件。”他说。
许昆林指出，通过确定长期的合作关系，两个行业可以实现收益共享，风险共担，避免“跷跷板”现象、此消彼涨；同时有利于煤炭价格包括市场的稳定，也可有效化解因市场波动带来的运营风险和矛盾，避免价格大起大落。
同时通过中长期合同的签订和实施，以及有关方面的推动支持，如果把煤炭供应的基本大盘稳定下来，就可以很好地把握去产能的规模和节奏。
他并提到，尽管煤炭价格大涨，但供大于求的基本面并没有改变，缺乏持续上涨的基础，中国煤炭行业去产能的决心没有改变，仍然会坚持市场化方式去产能。
至于此次长期合同的期限有多长？许昆林表示，现在是一年一签，发改委乐见更多电煤企业签订长期合同，会推动企业签五年。（完）
(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
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